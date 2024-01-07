На зимних яблонях выросли ледяные плоды: как это произошло

Ледяной дождь удивительным образом может заморозить старые яблоки.

Однажды американец Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) проводил зимнюю обрезку яблонь: это делается для правильного формирования кроны – чтобы это и соседние растения получали летом свою долю солнечной энергии, влаги и питательных веществ. В саду Эндрю ждал сюрприз: на ветвях «выросли» ледяные яблоки, которые комментаторы в социальных сетях сразу прозвали призрачными.



Садовод предположил, как они могли появиться. По его словам, зимой на ветвях еще оставались несобранные сгнившие яблоки. На них пролился ледяной дождь, создавший вокруг плодов твердую оболочку. Температура замерзания яблок ниже, чем у воды; мякоть превратилась в кашицу и вытекла, а ледяной контур сохранился.



Энди добавляет, что в процессе подрезания ветвей многие «скульптуры» попадали на землю и разбились. Вскоре такая же участь ждет и оставшиеся «призрачные яблоки» – они или растают, или сами упадут, выскользнув из плодоножки.

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Оцените другой зимний феномен – идеально ровные ледяные круги на поверхности рек.