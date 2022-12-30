Пройдут ли пингвины тест с зеркалом?

Антарктические птицы прошли зеркальный тест.

Ученые провели знаменитые тесты с зеркалом с дюжиной пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), живущих в Восточной Антарктиде, и обнаружили, что эти птицы смогли узнать себя в двух из трех экспериментов.

Зеркальный тест был разработан в 1970 году американским психологом Гордоном Гэллапом-младшим, чтобы понять, обладают ли животные способностью к визуальному самопознанию. С тех пор признаки самосознания были обнаружены у китообразных, приматов, слонов, некоторых птиц и даже рыб.

Чтобы провести зеркальный тест, ученые обычно отмечают участок тела животного, пока оно находится под наркозом. Когда животное просыпается, его пускают к зеркало. Если животное замечает в отражении метки, касается ее и пытается исследовать, это считается признаком того, что оно воспринимает отраженный образ как образ самого себя, а не своего сородича.

Исследователи решили выяснить, обладают ли пингвины Адели такими способностями.

Команда провела три теста, в первом из которых на пути пингвинов были установлены зеркала, чтобы наблюдать за их реакцией индивидуально и в группе. Однако пингвины в этом случае не реагировали так, как ожидалось при узнавании самих себя. Это могло быть связано с тем, что пингвины считали свое зеркальное отражение кем-то из своих соседей по группе.

В первом эксперименте пингвины проявляли не слишком большой интерес к своему отражению в зеркале Фото: Ministry of Earth Sciences

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Следующее испытание было проведено независимо на трех пингвинах в трехсторонних закрытых вольерах, сконструированных из картонных листов. Два стеклянных зеркала были размещены на двух противоположных сторонах большого ограждения, чтобы гарантировать, что пингвины столкнулись со своими зеркальными отражениями внутри секции.

В результате пингвины долгое время рассматривали свои отражения.

«Последующая экспериментальная фаза состояла из фактического теста с зеркалом, когда два зеркала были помещены в вольер. Мы наблюдали, как испытуемые пингвины проводили более длительные периоды времени перед зеркалами, по-видимому, рассматривая свои отражения», – пишут исследователи.

В последнем эксперименте на зеркало наклеивались наклейки, которые мешали пингвину видеть свое отражение. Команда наблюдала, как нелетающие птицы клевали наклейку, как будто в состоянии возбуждения.

«Мы предполагаем, что такая поведенческая мотивация может указывать на беспокойство, которое выражалось, когда они не могли видеть свое отражение в зеркале, и это свидетельство потенциального отражения их скрытого самосознания. Мы, однако, допускаем, что могут быть альтернативные объяснения, такие как дискомфорт, вызванный неспособностью видеть то, что скрыто за наклейками», – пишут авторы работы.

Возбужденный пингвин клюет наклейку на зеркале Фото: Ministry of Earth Sciences

Исследователи признают, что их результаты неоднозначны. При этом они отмечают, что они свидетельствуют о том, что пингвины все же проявляли некоторое самосознание.

«Мы предполагаем, что пингвины Адели, учитывая их внутреннюю способность жить социально сложной жизнью в пределах общинных групп, могут обладать чувством самоидентификации и субъективным самосознанием», – заключают исследователи.