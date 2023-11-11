Этот октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений

А 2023 год, вероятно, окажется самым жарким за всю историю.

По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Европейского Союза, в октябре был снова побит ежемесячный мировой рекорд температуры, что продолжило череду необычно высоких температур на поверхности суши и океана, при этом уровень морского льда, естественно, тоже остается крайне низким. Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами.

Это означает, что 2023 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) должна подтвердить это в своем предварительном докладе «Состояние глобального климата в 2023 году», который будет опубликован 30 ноября, в день открытия конференции ООН по изменению климата COP28.

Чтобы предоставить долгосрочную перспективу лицам, принимающим решения на COP28, ВМО также опубликует десятилетний отчет о состоянии глобального климата на 2011-2020 годы. Ежегодный доклад о факторах изменения климата – концентрациях парниковых газов в результате деятельности человека – будет опубликован 15 ноября.

Фото: Copernicus

Реклама

ВМО использует несколько международных наборов данных для своих отчетов о состоянии глобального климата, включая набор данных реанализа ERA5 Службы изменения климата Copernicus, реализуемый Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды.

«Это был безусловно самый теплый октябрь за всю историю наблюдений: на 0,85°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,40°C выше предыдущего самого теплого октября. По данным ERA5, глобальная температурная аномалия стала второй по величине за все месяцы в наборе данных ERA5 после сентября 2023 года», – говорится в заявлении Copernicus.

За текущий календарный год, с января по октябрь, средняя глобальная температура в 2023 году является самой высокой за всю историю наблюдений, на 1,43°C выше среднего доиндустриального периода 1850-1900 годов и на 0,10°C выше, чем среднее десятимесячное значение для 2016 года.

Средняя температура поверхности моря в октябре в районе 60°ю.ш.–60°с.ш. составила 20,79°C, что является самым высоким показателем для октября.

Октябрь стал шестым месяцем подряд, когда протяженность морского льда в Антарктике оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 11% ниже среднего. Протяженность арктического морского льда достигла седьмого самого низкого значения за октябрь, на 12% ниже среднего.

В октябре 2023 года количество осадков было выше среднего на большей части территории Европы: шторм «Бабет» обрушился на север Европы, а шторм «Алин» обрушился на Португалию и Испанию, вызвав сильные осадки и наводнения.