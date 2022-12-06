Проснувшийся вирус из вечной мерзлоты Сибири оказался убийцей клеток

По словам экспертов, он может быть опосредованно опасен для человека.

Пандоравирус, найденный в вечной мерзлоте Сибири группой ученых под руководством француза Жан-Мишеля Клавери, оказался убийцей клеток: после разморозки он ожил и атаковал амебу, уничтожив ее клетку.

По мнению доктора биологических наук и профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчи Барановой, пандоравирус может быть опосредованно опасен и для человека. Баранова пояснила, что вместе с ним в мерзлоте нашли еще 12 образцов вирусов, самому старшему из которых 48,5 тысячи лет.

«Один из вирусов разморозился и атаковал амебу, он клетку амебы убил, а сам при этом размножился. Из одной вирусной частицы получилось 100. То есть за тысячи лет вирус не потерял свои свойства, как бы "ожил"», — рассказала профессор.

Баранова отметила, что сам по себе пандоравирус не может влиять на клетки человека: он способен атаковать лишь амеб. Но вот амеба, атакованная вирусом, уже может представлять для человека опасность.

«В теории, древние вирусы могут затащить эти гены в амебу и придать ей новые патогенные свойства. А то, что амебы могут стать для человека или сельхозживотных не менее опасными, чем бактерии, примеров немало, от дизентерии до проникающей прямо в мозг и стопроцентно летальной неглерии Фоулера», — сообщила специалист.

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При этом Баранова подчеркнула, что вирусы — это не главная опасность для человечества, таящаяся в вечной мерзлоте.

«Возможно, опасность не в том, что вылезут какие-то древние вирусы, а в том, что мы обнаружим вроде как вымершие, а реально — законсервированные биологические царства. То есть не вирусы, не бактерии, а какую-то иную форму вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, «логус гогогус», которая питается чем попало, и людьми в том числе», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили новый вид опасного генипавируса, способный заражать людей. Его основные симптомы — это лихорадка, слабость и кашель.