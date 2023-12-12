Птенцы киви вылупились в дикой природе столицы Новой Зеландии. Впервые за 150 лет!

Страна предпринимает серьезные усилия по сохранению и интродукции этих птиц-эндемиков, которые не умеют летать.

Защитники природы обнаружили двух птенцов киви в Веллингтоне. Это первая фиксация птенцов этих удивительных птиц в дикой природе столицы Новой Зеландии за более чем 150 лет.

За год до этого проект Capital Kiwi Project начал активную работу по реинтродукции и восстановлению популяции культовой национальной птицы в Веллингтоне – городе с населением около 400 000 человек. Птицы киви водятся только в Австралии и считаются ее символом. Теперь появление их птенцов в Макаре – пригороде всего в 25 минутах езды от центра Веллингтона – увеличило общее количество киви в столичном округе до 65 особей.

Северный бурый киви (Apteryx mantelli) – один из наиболее распространенных видов киви в Новой Зеландии, но без надлежащей охраны и заботы эти птицы могут исчезнуть в дикой природе в течение всего двух поколений.

Ожидается, что в рамках проекта Capital Kiwi Project вылупятся еще 18 птенцов киви. Ученые планируют использовать передатчики для наблюдения за двумя новыми птенцами киви, а также за всеми уже обитающими там птицами.

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По данным благотворительной организации Save the Kiwi, популяция нелетающих птиц, численность которой когда-то в Новой Зеландии составляла около 12 миллионов, сейчас сократилась до 68 000 особей. Сейчас существует примерно 90 программ по сохранению киви, направленных на увеличение численности популяции.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, популяция киви в стране сокращается в среднем на 2% в год, в основном из-за таких хищников, как горностаи, кошки, собаки и хорьки. По данным Save the Kiwi, 95% киви, рожденных в дикой природе, в Новой Зеландии, погибают до того, как достигают взрослого возраста.

Руководитель группы Capital Kiwi Project Пол Уорд выразил оптимизм по поводу проекта после того, как в ноябре прошлого года недалеко от Веллингтона в дикую природу были выпущены 63 киви, что стало первым за столетие появлением диких киви в этом районе.