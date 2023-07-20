Птицы начали использовать для защиты гнезд шипы-отпугиватели птиц

Еще одно доказательство высокого интеллекта врановых – свои гнезда начали «вооружать» сороки и вороны.

Исследователи из Нидерландского центра биоразнообразия Naturalis и Роттердамского музея естественной истории изучили методы строительства гнезд сорок и ворон и обнаружили, что эти птицы эффективно используют специальные шипы при строительстве своих гнезд, чтобы защитить их от других пернатых. Самое забавное – эти шипы изначально предназначались для отпугивания птиц от окон и крыш домов.

Все началось с того, что в Антверпене заметили большое и необычное гнездо сороки высоко на дереве во дворе больницы. При ближайшем рассмотрении в этом гнезде было обнаружено около 1500 противоприсадных шипов для отпугивания птиц. Их пернатые утащили с карниза больницы.

Биолог Ауке-Флориан Хиемстра с «колючим» гнездом сороки, которое побудило к исследованию Фото: Alexander Schippers

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Сороки размещали шипы так, чтобы они выступали наружу из гнезда, защищая его от пернатых хищников, которые могут покушаться на яйца или птенцов. Сороки и другие врановые регулярно используют для защиты своих гнезд и другие острые строительные материалы – колючие растения и даже колючую проволоку.

Исследователи также задокументировали гнездо голландской черной вороны, из которого торчали похожие шипы. Более того, оказывается, подобные гнезда уже видели в других частях Нидерландов, а также в Шотландии и Бельгии.

«На самом деле это похоже на шутку. Даже для меня как исследователя гнезд это самые сумасшедшие птичьи гнезда, которые я когда-либо видел», – говорит соавтор исследования Ауке Флориан Хиемстра.