Птичий грипп впервые достиг Антарктиды: ученые заявляют о пандемии среди животных

Мигрирующий бурый поморник, скорее всего, заразился H5N1, находясь в Южной Америке (предположительно, в Аргентине).

Это было вопросом времени: высокопатогенное заболевание H5N1 официально проникло в популяции птиц в Антарктиде. Ученые подтвердили это, обнаружив мертвых мигрирующих бурых поморников на острове Бёрд, анализы которых дали положительные результаты тестов на птичий грипп.

Сотрудники Британской антарктической службы (BAS) были предупреждены о симптомах и мертвом буром поморнике (Catharacta antarctica) на острове Бёрд, субантарктическом участке суши к югу от Полярного фронта в антарктическом регионе. Тестовые мазки были обработаны в лабораториях Агентства по охране здоровья животных и растений Великобритании, прежде чем были получены результаты, которых исследователи и опасались.

Хотя H5N1 в основном фигурирует в заголовках новостей по всему миру из-за его влияния на коммерческое птицеводство, перелетные птицы представляют наибольшую угрозу для распространения вируса по всему миру и создают возможности для его эволюции и проникновения в другие группы, например, млекопитающих.

Антарктический бурый поморник, скорее всего, заразился птичьим гриппом в Аргентине, которая проходит на пути его миграции через Южную Америку, где произошли значительные вспышки среди диких птиц, а также тюленей.

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BAS, у которой есть исследовательская станция на острове Бёрд, приостановила полевые работы, связанные с обращением с животными, и внимательно следит за другими колониями морских птиц. Колонии морских птиц на участке суши длиной 4,8 км на острове являются одними из наиболее тщательно контролируемых популяций в мире.

Остров является важной базой для научных исследований, поскольку здесь обитают 50 000 гнездящихся пар пингвинов, 650 000 пар морских котиков, а также большие и разнообразные популяции морских птиц. На острове нет крыс, что побуждает мелких роющих птиц использовать остров в качестве убежища для размножения, но он также является убежищем для большого количества исчезающих видов. Таким образом, распространение птичьего гриппа на острове может иметь разрушительные последствия.

Это также тревожная новость для популяции бурых поморников: недавние исследования показывают, что этот хищный вид, питающийся другими морскими птицами, за последние пять лет сократился на 47%, причем причина в значительной степени неизвестна, но, скорее всего, это связано с хищничеством в гнездах, и внутренней конкуренцией.

Нынешняя вспышка H5N1, которая начала набирать обороты в конце 2021 года, вероятно, привела к гибели миллионов диких птиц, но, вероятно, это лишь верхушка айсберга. Вирус по-прежнему в основном распространяется среди птиц, а затем передается млекопитающим, таким как тюлени, норки и другие дикие животные.

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По сути, сейчас это панзоотическая, нечеловеческая пандемия, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что растущее число инфекций млекопитающих представляет риск для людей.

«С учетом имеющейся на данный момент информации вирус, похоже, не может легко передаваться от одного человека к другому, но необходима бдительность, чтобы выявить любую эволюцию вируса, которая может этот факт изменить», – заключает Сильви Бриан, директор эпидемического центра ВОЗ.