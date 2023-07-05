Птицы и медоеды заключили союз, чтобы обворовывать пчел

Об этом рассказали охотники-собиратели, живущие в Танзании.

Птицы-представители рода медоуказчиковые (Indicatoridae), питаются пчелиным воском, но им нужна помощь, чтобы разорять пчелиные гнезда. Поэтому они вступают в союз с медоедами (Mellivora capensis), указывая им путь к гнездам, а затем разделяя с ними вознаграждение.

«Мы тысячи раз направлялись к пчелиным гнездам по наводке медоуказчиков, но никто из нас никогда не видел, чтобы птица и медоед взаимодействовали непосредственно», – Джессика ван дер Валь, соавтор нового исследования из Кейптаунского университета.

В ходе первого крупномасштабного поиска доказательств такого взаимодействия группа ученых из девяти африканских стран под руководством исследователей из Кембриджского и Кейптаунского университетов провела почти 400 интервью с охотниками за медом по всей Африке.

Большинство опрошенных сомневались в том, что птицы и медоеды помогают друг другу получить доступ к меду, и большинство (80%) никогда не видели взаимодействия этих двух видов.

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Но особенно выделяются ответы трех сообществ в Танзании, где многие люди сказали, что видели птиц и медоедов, которые сотрудничали, чтобы добывать мед и пчелиный воск из пчелиных гнезд. Наблюдения были наиболее распространены среди охотников за медом в Хадзабе, из которых 61% заявили, что видели подобное взаимодействие.

«Охотники-собиратели хадзабе спокойно передвигаются по ландшафту, охотясь на животных с помощью лука и стрел, поэтому они могут наблюдать за взаимодействием медоедов и птиц, не беспокоя их», – Брайан Вуд, соавтор исследования из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Исследователи шаг за шагом реконструировали, что должно произойти, чтобы птицы и медоеды сотрудничали таким образом. Некоторые шаги, например, когда птица видит медоеда и приближается к нему, весьма правдоподобны. Менее вероятно, что птицы на расстоянии привлекают медоедов своим пением. У медоедов плохой слух и зрение, поэтому они вряд ли привлекаются птицами на расстоянии.

Исследователи говорят, что, возможно, только некоторые танзанийские популяции медоедов развили навыки и знания, необходимые для сотрудничества с птицами, и они передают эти навыки из поколения в поколение. Также возможно, что медоеды и птицы сотрудничают в большем количестве мест в Африке, но их просто никто не видел.