Пугающие снимки урагана «Милтон» из космоса: стихия накрывает США

Американские метеорологи опасаются, что приближающийся ураган Милтон может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений.

Внешние камеры Международной космической станции зафиксировали стремительное движение урагана «Милтон» в сторону Флориды, в то время как он разрастался до смертоносной категории.

В понедельник 7 октября ураган стремительно перешел из категории 1 (сила ветра от 119 до 153 км/ч) по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона до самой опасной категории 5 (на этом уровне сила ветра достигает 249 км/ч).

Реклама

В начале недели порывы ветра над Атлантическим океаном достигали 290 км/ч – это настолько мощно, что синоптики задумались о введении шестой категории опасности для подобных бурь. На камеры МКС попал точечный «глаз» бури — считается, что ураганы с подобным небольшим глазом всего в несколько километров в диаметре имеют тенденцию резко усиливаться до катастрофических масштабов.

На снимке, которым поделился Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона, заметно, как ураган проносится над Мексиканским заливом у побережья полуострова Юкатан.

Фото: NASA Johnson

Во вторник 8 октября скорость ветра снизилась до 250 км/ч, но метеорологи не исключают усиления интенсивности шторма и его возрастания в четверг – уже сегодня, когда «Милтон» достигнет залива Тампа во Флориде. Только две недели назад этот штат пережил ураган «Хелена» и до сих пор ликвидирует последствия. По словам властей, на полное восстановление после предыдущего, более слабого урагана могут уйти годы, не говоря уже о новой угрозе.

В Америке заранее усиленно готовились к приближению бури – власти охарактеризовали ураган как «опасный для жизни» и издали указ об обязательной эвакуации людей из 11 округов Флориды. В штате закрыты порты, тысячи рейсов отменены. Метеорологи предрекают, что ураган может стать одним из самых разрушительных в истории наблюдений.