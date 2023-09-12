Пумы начали охотиться на волков в США. Никто не знает почему

По словам ученых, раньше такого почти не происходило.

Прошлым летом годовалая волчица брела вдоль старой дороги на северо-востоке штата Вашингтон по направлению к тропе, ведущей в крутой каньон. Внезапно на нее набросилась пума. Схватка была неравной – вскоре большой кошке удалось прокусить череп волчицы. Пума полакомилась плотью жертвы, а затем припрятала труп жертвы и ускользнула в лес.

Сотрудники Департамента рыболовства и дикой природы Вашингтона (WDFW) с 2013 года зафиксировали убийство пумами шести волков. Эти волки носили GPS-ошейники, надетые учёными для мониторинга, поэтому об их смерти известно достоверно. Сколько других волков пострадало от нападений пум – неизвестно, в реальности число инцидентов может быть намного больше.

В других местах на западе США такие убийства хищников – редкость. Там волков стало гораздо больше с момента их реинтродукции в Йеллоустонский национальный парк. На сегодняшний день в штатах Монтана и Айдахо волков в пять раз больше, чем в Вашингтоне.

Йеллоустонские биологи зафиксировали только два случая убийства волков пумами за последние 28 лет (последний – в 2003 году). В Айдахо также зафиксировано всего два убийства (последнее в 2012 году). В Монтане в период с 2009 по 2012 год было зарегистрировано пять смертей волков из-за пум.

«Насколько мне известно, с тех пор мы не видели ничего подобного. Это показывает, насколько редкими являются такие события в этих штатах. Популяция волков в Вашингтоне гораздо меньше, но мы документируем случаи нападения пум намного чаще», – Брайан Уэйклинг, руководитель отдела управления по охоте штата Вашингтон.

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К лету 2008 года волки естественным образом расселились по Вашингтону. Недавние подсчеты выявили 216 волков, которые живут в 37 стаях, в основном на Каскадном хребте и лесистой северо-восточной части штата.

Исследователи объясняют, что пумы не являются угрозой для волчьей стаи, но оказываются несомненно сильнее, когда дело доходит до противоборства один на один. Все убийства пумами волков в Вашингтоне происходили, когда они по каким-то причинам отделялись от стаи.

По словам биолога из Йеллоустонского национального парка Дэна Сталера, инцидента с убийствами волков можно отследить с помощью датчиков на их ошейниках. Когда животное не двигается в течение восьми часов, его ошейник посылает сигнал. Ученые спешат найти ошейник по полученным координатам и разобраться в том, что произошло.

Следователи сначала ищут признаки браконьерства со стороны людей, которое является частой причиной смерти волков. Они также исследуют место происшествия на предмет следов животных, помета и положения тела волка. Аккуратно спрятанный труп, по их словам, обычно свидетельствует о нападении пумы. А дальнейший анализ следов зубов на черепах волков подтверждает эту версию.

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Взаимодействие между волками и пумами, по-видимому, варьируется в зависимости от среды обитания. Исследователи обнаружили, что волки часто убивают беззащитных котят пум на хребте Титон. Но нападение пум на волков все равно является более редким явлением.

Данные, собранные в Йеллоустоне до, во время и после реинтродукции волков, дают представление о том, как пумы и волки выработали способ осторожного сосуществования бок о бок, разделив ландшафты. Пумы сократили свои ареалы обитания, выбирая более скалистые, крутые и густо заросшие лесом территории.

Исследователи предполагают, что дальнейший анализ позволит объяснить более высокую смертность волков в Вашингтоне от пум. В штате крутые горы, узкие овраги и меньше открытых холмистых лугов, что может дать пумам преимущество в охоте. Эксперты говорят, что могут иметь значение и другие факторы, такие как плотность популяции пум, размер волчьей стаи или даже относительная новизна волков в данной местности.