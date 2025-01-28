Пятнистую гиену впервые за 5000 лет заметили в Египте. И сразу убили

Хищница успела съесть двух коз, а для местных жителей это настоящая катастрофа.

В Египте впервые за тысячелетия обнаружили пятнистую гиену (Crocuta crocuta) – правда, поняли это исследователи уже после того, как местные жители намеренно сбили её пикапом, чтобы спасти свой скот.

На территории современного Египта пятнистые гиены считались вымершими последние 5000 лет: именно тогда регион претерпел значительные изменения климата, став слишком засушливым и непригодным для крупных млекопитающих. Для пятнистых гиен здесь больше не осталось пищи – в основном они активные охотники, могут самостоятельно повалить молодых антилоп, жирафов и даже слонят — и хищники переместились на юго-восток Африки. Сейчас они преимущественно обитают к югу от Сахары.

Реклама

Поэтому исследователи были очень удивлены, когда получили снимки мертвой пятнистой гиены, которую местные жители выследили в прошлом году в глубине пустыни Сахары. Хищница вышла далеко за пределы своего обычного ареала: её обнаружили в поселении Вади-Яхмибе в 30 километрах от границы с Суданом.

Животное успело съесть двух коз, за что её и «наказали» преследователи, спасая свой скот и других млекопитающих региона – подобные потери для местного населения могут быть поистине финансово разрушительными. Сейчас в Египте можно часто встретить полосатых гиен (Hyaena hyaena), но это более мелкие млекопитающие, которые сильной опасности для скота и человека не представляют.

Фото: Saied El Kholy / Mammalia

В исследовании, опубликованном в журнале Mammalia, экологи предположили, что животное могло так далеко забрести на север, преследуя добычу. Этому могло способствовать то, что сейчас из-за изменения климата в регионе наблюдается влажный период: за последние пять лет количество осадков в Египте возросло, а отдельные районы начали наполняться растительностью.