Работоспособность россиян в ноябре ощутимо снизилась из-за магнитных бурь

Результатами исследования поделились специалисты Авито Работы.

Специалисты выяснили, что больше половины (62%) россиян ощущают влияние погоды на свою работоспособность. Кроме того, большинство (78%) респондентов признались в том, что почувствовали негативное воздействие погодных условий и магнитных бурь в ноябре 2023 года.

В особенности влияние погоды на свою работу замечают жители Казани (75%), Воронежа (73%), Новосибирска (72%), Омска (68%) и Уфы (68%).

Выяснилось, что 35% опрошенных стараются учитывать внешние факторы (погоду, перепады давления и другие аспекты) при планировании рабочих задач, а ещё 43% иногда учитывают, но не делают это основной практикой при выстраивании своих процессов. Интересно, что хотя женщины чаще замечают влияние магнитных бурь на свое состояние, чем мужчины (69% против 54%), именно мужчины оказались более чуткими к внешним обстоятельствам при планировании дел (42% против 31%).

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Самыми распространенными симптомами, которые испытывали россияне во время магнитных бурь в ноябре, стали головная боль (64%), усталость и апатия (56%), перепады давления (43%) и проблемы со сном (38%). Следом идут перепады настроения (35%), боль в суставах (30%), головокружение (27%), рассеянность и забывчивость (20%), учащенное сердцебиение (16%) и обострение хронических заболеваний (12%).

Магнитная или геомагнитная буря – это возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Такие бури вызваны поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в СССР, впервые об этом заявил советский ученый Александр Чижевский в 1928 году. Но в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные лженаучными.