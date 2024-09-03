Раненых амурских тигров будут перевозить «Аэрофлотом»

Соответствующее соглашение между российской авиакомпанией и центром «Амурский тигр» будет подписано на Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал во время форума, что «Аэрофлот» уже достаточно давно помогает в транспортировке раненых хищников — особенно когда животное травмировано и ему требуются специальные условия перевозки. По словам гендиректора, авиакомпания никогда не отказывала в просьбах о помощи — и всегда делала это бесплатно.

«Если бы не их помощь, многие тигры были бы обречены. Мы решили формализовать наши отношения», — рассказал Арамилев.

В июне «Аэрофлот» помог доставить в Минск амурского тигренка, который был спасён в 2023 году на территории Хабаровского края. Трехмесячный малыш был замечен автомобилистами хромающим и сильно замерзшим, возможно, он сам вышел к людям за помощью – матери-тигрицы рядом обнаружено не было. Неравнодушные жители самостоятельно выловили малыша и отвезли к ветеринарам — иначе маленький тигрёнок мог просто погибнуть в сильной метели.

Юный хищник был истощен и страдал от перелома плечевой кости. Ему пришлось провести операцию и пройти длительную процедуру восстановления. Специалисты решили, что из-за болезни костей в дикой природе ему будет сложно — уже будучи в вольере малыщ сломал другую лапу, и ему потребовался новый этап лечения. Летом этого года тигренка, которого назвали Синдбад, передали в дар Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра. Сообщается, что в Беларуси он адаптировался быстро — хорошо кушает и играет с мячиками.

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Гендиректор центра «Амурский тигр» Арамилев рассказал, что в перевозке животных, подобных Синдбаду, большую роль играют специальные условия, которые как раз создают работники «Аэрофлота».

«Когда перевозили тигренка в Минск, были специально подобраны стыковочные рейсы, чтобы он долго не мучился и своевременно был доставлен. Все тигры, которые перевозились, быстро „отходили“ от транспортировки, что говорит об особенном отношении сотрудников компании к этим пассажирам», – отметил Сергей Арамилев.

Он также рассказал, что недавно авиакомпания помогла в доставке на Дальний Восток препаратов, которые помогли продлить жизнь тигру.

Амурский тигр занесён в Красную книгу России и имеет особый охранный статус. В 2010 году в России была утверждена национальная Стратегия сохранения амурского тигра. По последним данным, благодаря деятельности центра «Амурский тигр» численность этого вида выросла более чем на 30%, достигнув 750 особей на территории России.

Кстати, недавно в пресс-служба международного аэропорта Шереметьево рассказали, что с начала 2024 через грузовой терминал воздушной гавани прошли не только тигры – но также пумы, рыси, осьминоги, кенгуру, полярные волки, и даже черноперая акула.