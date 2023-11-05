Разъяренный бегемот напал на джип с туристами: пугающее видео

Инцидент произошел у реки Окаванго в Ботстване.

Билл и Линда Клипп, приехавшие в страну в сентябре из Ки-Уэста, штат Флорида, пережили тревожную встречу во время месячного фотосафари в дельте реки Окаванго.

«Это случилось вскоре после обеда во время дневного сафари в дельте Окаванго в Ботстване, когда мы остановились у небольшого естественного водопоя, чтобы сфотографировать одинокого бегемота, делающего то, что делают все бегемоты: подергивающего ушами. переворачивающегося, поднимающегося вверх и вниз, время от времени зевающего», – рассказывает чета Клиппов.

По словам пары, через некоторое время бегемот вдруг рванул в сторону автомобиля. Сначала Билл и Линда подумали, что это ложное нападение с целью напугать, но вскоре поняли, что намерения животного более серьезны. Зверь широко открыл пасть и впился в деревянную раму над бампером.

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«Когда фотографируют дикую природу автомобиль обычно глушат, чтобы избежать тряски. Когда бегемот приблизился, наш гид завел машину и попытался дать задний ход, но было слишком поздно. Зверь прижал переднюю пассажирскую дверь, не давая нам сдвинуться с места. Его верхние клыки начали раскалывать деревянную раму двери, а его нижние резцы и клыки почти проделали дыру. В результате удара дверь, крыло, рамка ветрового стекла и зеркало погнулись и помялись», – рассказывают Билл и Линда.

Гид продолжил увеличивать обороты двигателя, и бегемот, наконец, отступил и попятился обратно к воде. К счастью, в результате инцидента пострадала только машина, но повреждения оказались не фатальными, и туристам удалось уехать.

После того, как в конце концов им удалось сбежать, пара просмотрела отснятый материал и предположила, что бегемот мог быть слеп на один глаз и, возможно, подумал, что нападал на другого бегемота.

«Можно сколько угодно читать про то, какие мощные и сильные бегемоты, но на самом деле вы не имеете об этом ни малейшего понятия, пока животное весом в полторы тонны не врежется в вашу машину и не нападет на нее», – рассказал Билл.