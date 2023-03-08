Рецепты от планеты: как природа помогает нам сохранить красоту?

Самая массовая экологическая акция на планете – Час Земли – в 2023 году проходит под девизом «Сохрани красоту». Чтобы вдохновить россиян больше заботиться о природе, WWF России рассказывает, как природа заботится о нас

Сохранение красоты природы, как и нашей собственной — это сложный, непрерывный и постоянный процесс, который нельзя останавливать. Вместе со Всемирным фондом дикой природы можно сделать процесс сохранения красоты взаимным: все мы любим принимать ее щедрые дары, однако важно и отдавать что-то взамен.

Всех неравнодушных Фонд приглашает на официальный сайт самой массовой экологической акции на планете Час Земли 60.wwf.ru: здесь каждый сможет подобрать для себя удобный способ позаботиться о нашем общем доме.

Час Земли Самая массовая экологическая акция на планете, в России в этом году она проходит 15-й раз. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Символической кульминацией кампании является сам «Час Земли», когда миллионы людей выключают свет и электроприборы на один час, а тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. В этом году «Час Земли» состоится 25 марта в 20:30 по местному времени.

А пока расскажем, как природа заботится о нас.

1 Термальные источники

Фото: Александра Филаткина / Всемирный фонд дикой природы

Говорят, термальные источники могут оказывать полезное воздействие на кожу благодаря содержанию в водах минералов, микроэлементов и газов.

Благоустроенные термальные источники очень широко представлены в нашей стране: от Краснодарского края до Камчатки. На большинство из них можно ездить круглый год. Например, можно искупаться прямо на улице в Арктике – такую возможность предоставляет национальный парк «Берингия».

Для тех, кто давно мечтал посетить Камчатку, есть построенная при поддержке Всемирного фонда дикой природы экотропа «Авачинский-Центральный» в природном парке «Налычево». Это лишь пара вариантов из множества. Объединяет же их то, что они находятся на особо охраняемых природных территориях. Деньги за посещение туристами полностью направляются на сохранение местной природы. Планируя поездку в подобные места, важно заранее договариваться о приезде, а на месте важно соблюдать правила, предписанные организаторами.

2 Народыне средства: иван-чай

Фото: Юрий Кисляк / Всемирный фонд дикой природы

Иван-чай — русское народное средство для укрепления здоровья и красоты. Его используют при создании растворов для умывания, которые помогают очистить кожу и улучшить ее цвет. Также иван-чай используется для создания товаров для ухода за волосами.

Растет он практически на всей территории России и является одним из популярных сувениров, которые продают туристам в заповедниках и нацпарках. Благодаря этому ООПТ получают дополнительные средства для своей природоохранной деятельности, а локальные предприниматели, получая дополнительный доход, становятся заинтересованы в сохранении местной природы.

3 Прогулка по лесу

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Фото: Юлия Калиничева / Всемирный фонд дикой природы

Отдых, свежий воздух, отсутствие стресса – все это положительно влияет на здоровье и внешний вид. Недавние исследования Института физики Общества Макса Планка в Мюнхене подтвердили, что часовая одиночная прогулка по городскому лесному массиву снижает уровень активности миндалевидных тел. Это части мозга, которые отвечают за эмоциональную реакцию на стресс. Иными словами, человек во время такой прогулки успокаивается.

Если ближайший лес или парк находится далеко от дома, всегда можно воспользоваться виртуальным лесом от Всемирного фонда дикой природы на Влесухорошо.рф.

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4 Минеральная вода

Фото: Юлия Калиничева / Всемирный фонд дикой природы

Минеральная вода может быть полезна для кожи благодаря содержанию таких микроэлементов, как кальций, магний, калий, натрий, железо и другие. Кроме того, минеральная вода может помочь повысить общее здоровье организма и улучшить работу метаболизма.

За подобным лечением россияне чаще всего отправляются в Кавказские Минеральные воды – это единственная территория в России, обладающая статусом особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации, имеющего федеральное значение. Сюда входят такие популярные курорты, как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Минеральные Воды.

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5 Горный воздух

Фото: Анна Сердюк / Всемирный фонд дикой природы

Горный воздух может быть полезен для кожи из-за своих особенностей, таких как более низкая влажность и большое количество отрицательных ионов. Находясь в горах, не стоит забывать о солнцезащитных кремах — солнечные лучи здесь могут быть более интенсивными.

Совершить горную прогулку, одновременно помогая природе, можно, например, в Нацпарке «Алания», в Северной Осетии — здесь в конце 2019 года Всемирный фонд дикой природы вместе с партнерами сделал экологическую тропу. Также можно рассмотреть экотропу «Гора Лысая» в Сихотэ-Алинском заповеднике: она находится на вершине одного из хребтов Сихотэ-Алиня, откуда открываются невероятные виды на голубые горы, лагунные озёра и мысы, долины рек и синее море.