Редчайшие большеротые акулы впервые попали на видео

Редкие кадры были сняты у побережья Сан-Диего.

Потрясающие кадры показывают пару чрезвычайно неуловимых пелагических большеротых акул (Megachasma pelagios), плавающих вместе у побережья Сан-Диего.

Видео, снятое рыбаками в начале сентября 2022 года, вероятно, демонстрирует ритуалы ухаживания глубоководных животных. Это видео – одно из немногих наблюдений за этими акулами вживую. За 50 лет, прошедших с момента открытия этого вида, было зарегистрировано всего 273 наблюдения, и в большинстве из них акул замечали только тогда, когда они случайно попадались в рыболовные снасти. Только пять большеротых акул были замечены свободно плавающими в дикой природе. И никогда прежде никто не видел, чтобы две акулы плавали рядом. До этого момента.

«10 минут, которые рыбаки провели с акулами, содержат единственное доказательство, которое у нас есть, о социальности большеротых акул», – Закари Скелтон, аспирант Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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Пелагическая большеротая акула может вырастать до 5,5 метра в длину и весить около 1,2 тонны. Эти громадные рыбы с выпуклой головой, несмотря на свой устрашающий вид, не опасны для человека – они являются фильтраторами, то есть улавливают пищу из воды, которую просеивают через свои большие пасти. Тем не менее, несмотря на свои немаленькие размеры и характерную внешность, большеротые акулы избегали обнаружения до 1976 года. Об анатомии, поведении и ареале этих рыб до сих пор известно крайне мало.

Чтобы лучше понять поведение большеротых акул, Скелтон и его коллеги проанализировали отснятый материал в свете того, что они смогли найти в литературе о социальном поведении других акул-фильтраторов, таких как гигантские акулы (Cetorhinus maximus) и китовые акулы (Rhincodon typus).

«Поскольку встреча была такой короткой, нам пришлось в значительной степени полагаться на другие исследования и виды, чтобы попытаться понять, почему акулы были на поверхности воды вместо привычной глубины, почему они были рядом и почему в этом конкретном месте», – Закари Скелтон.

Видимые мужские половые органы у одной из рыб позволили предположить, что меньшая из двух акул была самцом. И хотя команда не смогла подтвердить пол другой акулы, они полагают, что это, вероятно, самка.

Учитывая, что самец внимательно следил за предполагаемой самкой акулы и что ни одна из акул не пыталась охотиться или сражаться, исследователи пришли к выводу, что кадры, вероятно, отражают ритуал ухаживания.

«Это наблюдение имеет все признаки прекопулятивного брачного поведения. Мы все еще сравнительно мало знаем о биологии и экологии большеротых акул, поэтому это видео является интересным дополнением к нашим знаниям об этом виде», – говорит младший научный сотрудник Лаборатории исследования акул в Гавайском институте морской биологии Карл Мейер.