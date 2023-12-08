Редчайший горал попал на камеру на «Земле леопарда»

Редкое видео с краснокнижным амурским горалом получили ученые в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

Запечатленная особь ранее ни разу не фиксировалась. Уникальные кадры с фотоловушки из дикой природы помогут установить численность одного из самых редких копытных в мире для местной популяции, сообщает пресс-служба заповедника.

Амурский горал (Naemorhedus caudatus) – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как «уязвимый». Даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные науке не известна. Во всем мире, предположительно, всего около 1500 особей.

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Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на «Земле леопарда».

На редких кадрах животное настороженно крадется по каменистой возвышенности нацпарка, после чего «вприпрыжку» покидает место съемки.