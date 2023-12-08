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Редчайший горал попал на камеру на «Земле леопарда»

Фото: «Земля леопарда»

Редкое видео с краснокнижным амурским горалом получили ученые в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.

Запечатленная особь ранее ни разу не фиксировалась. Уникальные кадры с фотоловушки из дикой природы помогут установить численность одного из самых редких копытных в мире для местной популяции, сообщает пресс-служба заповедника.

Амурский горал (Naemorhedus caudatus) – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как «уязвимый». Даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные науке не известна. Во всем мире, предположительно, всего около 1500 особей.

Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на «Земле леопарда».

На редких кадрах животное настороженно крадется по каменистой возвышенности нацпарка, после чего «вприпрыжку» покидает место съемки.

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