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Редкие кадры: в Африке живут розовые слонята

Редкие кадры: в Африке живут розовые слонята

Прогуливаясь несколько лет назад по национальному парку Крюгера, турист заметил и снял на видео редчайшего представителя мира фауны: слоненка розового цвета.

Слоненок необычной окраски резвился в водоеме вместе с другими слонами. Он был окружен вниманием и совсем не страдал от того, что не похож на своих сородичей.

Альбинизм – врожденное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. Животным-альбиносам выживать очень сложно: выделяясь на фоне сородичей, они становятся первоочередным объектом охоты хищников. Кроме того, их с особенным упорством преследуют браконьеры, желая получить редкую шкуру.

По словам экспертов, заметить слонов-альбиносов в дикой природе почти никогда не удается. Для того, чтобы защитить себя от ярких солнечных лучей и врагов, они валяются в грязи, покрывая ей свою кожу, что не позволяет различить их светлую окраску на расстоянии. Существует всего несколько фотографий розовых слонов, снятых в дикой природе. Кадры из парка Крюгера стали первым видеосвидетельством. Благоприятным фактором оказалось купание слоненка: его кожа оставалась чистой.

В 2024 году туроператору Тео Потгитеру также удалось заснять на фото другого розового слоненка, играющего со своими сородичами в водах реки Олифантс в парке Крюгер.

Фото: Theo Potgieter
Фото: Theo Potgieter
Фото: Theo Potgieter

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