Редкий леопард из Приморья стал звездой престижного фотоконкурса

Снимок хищника заслужил особое упоминание в конкурсе «Nature Photographer of the Year».

В кадре один из 125 редчайших пятнистых хищников планеты эффектно ступает по заснеженному лесу нацпарка «Земля леопарда». Фото сделано известным фотографом дикой природы Сергеем Горшковым.

Конкурс «Nature Photographer of the Year» проводится уже девять лет и собирает лучшие кадры дикой природы со всего мира. Так, в 2023 году на конкурс прислали более 21 тысячи фотографий из 96 стран. Среди них оказался и снимок дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда» в Приморье, где эти редкие большие кошки находятся под охраной.

При помощи профессиональных гидов нацпарка Сергей Горшков запечатлел леопарда на профессиональную фотоловушку, реагирующую на движение. На снимке пятнистый хищник уверенно проходит мимо живописных деревьев прямо в сторону камеры, как бы символизируя вхождение в приближающийся Новый год. Работа получила высокую оценку жюри престижного конкурса.

«Я много лет фотографирую дикую природу по всему миру и регулярно возвращаюсь на юг Приморья. Здесь смогли сохранить дальневосточного леопарда, сохраняют амурского тигра – это невероятно красивые хищники. Очень важно, чтобы результат успешной работы по их сохранению доходил до широкой общественности по всему миру», – Сергей Горшков.

Такие фотографии вносят свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Участвуя в востребованных международных конкурсах, фотографы знакомят огромную аудиторию с пятнистой кошкой и привлекают внимание мировой общественности к проблеме её сохранения.

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Национальный парк «Земля леопарда» был создан в 2012 году на юго-западе Приморского края, недалеко от Владивостока. Он сохраняет единственную в мире дикую популяцию дальневосточного леопарда, одного из самых редких в мире животных. Еще в начале XXI века их оставалось всего 35, сегодня же популяция насчитывает уже 125 взрослых особей.

Сергей Горшков уже несколько лет снимает диких кошек в «Земле леопарда». Так, недавно у него получилась первая чёткая фотография одного из скрытных обитателей приморской тайги. А в 2020 году он стал победителем самого престижного конкурса снимков дикой природы в мире – Wildlife Photographer of the Year. Победу ему принесла фотография амурской тигрицы, сделанная в приморском нацпарке.

Этот снимок амурской тигрицы в нацпарке «Земля леопарда» принес Сергею Горшкову победу в Wildlife Photographer of the Year 2020 Фото: Сергей Горшков