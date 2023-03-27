Редкому грызуну в зоопарке Сан-Диего уже почти 10 лет. Это рекорд!

Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Долгих лет Патрику – мешотчатому прыгуну из Сан-Диего! Рассказываем, что это за звери.

Грызун по имени Патрик Стюарт (в честь культового актера) был объявлен самой старой из ныне живущих мышей, находящихся на попечении человека, а также самой старой мышью в истории. На момент записи в Книгу рекордов Гиннесса (27 марта 2023) Патрику исполнилось 9 лет и 256 дней.

Патрик на два с лишним года старше предыдущей рекордсменки, которую называли самой долгоживущей из мышей, Фрици (1977–1985). Фрици жила у Бриджит Берд в Великобритании и почила в возрасте 7 лет 225 дней.

Патрик – тихоокеанский мешотчатый прыгун, или мешотчатая крыса (Perognathus longimembris pacificus). Фактически, он не мышь, хоть и относится к семейству грызунов, но мешотчатые прыгуны – это отдельное семейство, отличное от семейства мышиных. Прыгунов относят к боброобразным. Это самый маленький вид грызунов в Северной Америке (около 10 сантиметров в длину). Вид считался вымершим, пока небольшая популяция не была вновь открыта в 1994 году. Средняя продолжительность жизни тихоокеанской мешотчатой крысы в дикой природе составляет от одного до двух лет; в неволе она может увеличиться до четырех-шести лет.

Грызун-рекордсмен родился 14 июля 2013 года в Центре разведения мешотчатых прыгунов в сафари-парке зоопарка Сан-Диего, где он прожил всю свою жизнь. Дата рождения Патрика была подтверждена несколькими медицинскими записями и журналами регистрации животных.

Патрик появился на свет от родителей, пойманных в дикой природе. По словам Дебры Шайер, которая заботится о Патрике в зоопарке, грызун ещё ни разу не становился отцом, но всё ещё не оставляет попыток это сделать.

«Его 32 раза сводили с 23 разными самками, и, хотя он демонстрировал хорошее поведение при ухаживании (купание в песке, медленное приближение и копание), самки были чрезвычайно агрессивны при контакте с ним. В этом году он был ближе всего к спариванию, уже будучи девятилетним самцом, и, возможно, спарился бы, если бы свидание не прекратилось из-за ограничения по времени в два с половиной часа», – Дебра Шайер.

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Несмотря на свой крохотный размер, тихоокеанские мешотчатые крысы играют решающую роль в своих экосистемах, распространяя семена местных растений и способствуя их росту посредством копания.

«Этот рекорд является особенным для нашей команды и имеет большое значение для всего вида. Это свидетельствует о самоотверженности и невероятной заботе, которую мы, как организация, обеспечиваем каждому виду, от самых больших до самых маленьких.

А ещё это важно, потому что напоминает нам про виды, о которых люди мало знают. Крысы не относятся к харизматичным представителям мегафауны, но они столь же важны для функционирования экосистемы. И они могут оставаться незамеченными в наших собственных дворах», – говорит Шайер.

Патрик Стюарт Фото: Guinness World Records

Ареал тихоокеанских мешотчатых крыс, являющихся эндемиками прибрежных кустарников, дюн и берегов рек в нескольких километрах от океана, когда-то простирался от Лос-Анджелеса до долины реки Тихуана. Однако из-за вторжения человека и уничтожения среды обитания их численность резко сократилась после 1932 года.

Резкое сокращение популяции привело к созданию в 2012 году Альянса зоопарков Сан-Диего по сохранению, разведению и реинтродукции, чтобы помочь спасти этот вид от исчезновения. Тихоокеанские мешотчатые прыгуны процветали под опекой человека, и некоторые из них были успешно реинтродуцированы в дикую природу.

В 2017 году Альянс дикой природы зоопарков Сан-Диего, Служба рыболовства и дикой природы США и Департамент рыбы и дикой природы Калифорнии создали новую популяцию этих грызунов в парке дикой природы Лагуна-Кост округа Ориндж, где они начали размножаться без помощи человека.

2022 год стал историческим сезоном размножения для крыс в программе восстановления вида; был получен рекордный 31 помет, всего 117 детенышей. Они тоже будут отправлены жить в дикую природу.