Родители-дикобразы защищают детенышей от леопарда: видео

Решимость, отвага и опасные колючки. Попробуй напади!

Мфундо Ньямби, 31-летнему полевому гиду в Национальном парке Крюгера, посчастливилось увидеть невероятную сцену с участием леопарда, двух взрослых дикобразов и их детенышей. Он поделился захватывающим моментом и наблюдением с LatestSightings.com.

«В качестве гида в Национальном парке Крюгера я наблюдал за дикой природой на протяжении многих лет. Однако один случай стоит особняком. Я выехал с гостями на прогулку, надеясь на встречу с леопардом, которого видели в этом районе.

После недолгих поисков мы решили, что лучше оставить леопарда и вместо этого подготовиться к нашей утренней прогулке. Я остановил машину на обочине и сообщил гостям, что они могут безопасно выйти из машины. Я проводил предварительный инструктаж по безопасности, когда мы услышали звуки», – рассказал гид.

На дорогу прямо из водопроводной трубы вышла мама-дикобраз в сопровождении двух детенышей. Вскоре за ними показался и самец. А затем появился леопард – тот самый леопард, которого туристы уже не надеялись встретить. Все участники сафари поспешили в безопасное место и затаив дыхание принялись наблюдать за разворачивающейся сценой.

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Дикобразы, как правило, не слишком разговорчивы. Глубокое ворчание, которое слышно на видео, было явным предупреждением об опасности и признаком того, что дикобразы находятся в состоянии стресса.

«Сначала я думал, что леопард быстро одолеет дикобразов. Наблюдая за происходящим, я был в восторге от их решимости и храбрости. Леопард пытался наброситься раз за разом, но каждый раз дикобразы поворачивались к хищнику спиной и выставляли свои иглы, успешно защищаясь от нападения».

Взрослые дикобразы не спасовали и позаботились о том, чтобы беззащитные детеныши во время атаки находились под их защитой, вне досягаемости леопарда. Через несколько минут леопард сдался и отступил в кусты. Семья дикобразов смогла продолжить свой путь невредимой.