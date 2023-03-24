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Российский ученый открыл в Арктике новые виды комаров

Фото: Алексей Полевой / Far Eastern Entomologist

Найденный в Арктике комар Neuratelia aculeata (имеющий жало)

Насекомых обнаружили в долине чукотской реки Анадырь.

Энтомолог Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) Алексей Полевой обнаружил и описал два новых вида комаров на Чукотке. Насекомые — грибные комары из рода Neuratelia Rondani — были найдены в долине чукотской реки Анадырь в ходе экспедиции. Лабораторный анализ показал, что оба комара относятся к ранее неизвестным видам гнуса. Образцы их ДНК направили на секвенирование в Канаду.

«Пока эти два вида действительно отмечены только на Чукотке, больше их нигде не встречали. Вполне возможно, что они характерны для северных территорий, и есть вероятность новых находок», — отметил энтомолог.

Специалисты выяснили, что одно из насекомых имеет морфологическое сходство с видом Neuratelia nemoralis, который обитает в Карелии. При этом второй комар не похож на своих сородичей из евроазиатской и американской лесотундр. В соответствии с процедурой Международного кодекса зоологической номенклатуры Алексей Полевой назвал новых комаров Neuratelia aculeata (имеющим жало) и Neuratelia cornuta (рогатым).

Ранее сообщалось, что новый вид змей, найденный в джунглях Панамы, назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо.

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