Россия и Китай создали первый в мире трансграничный резерват для тигров и леопардов

Первая в мире трансграничная охраняемая природная территория для сохранения диких дальневосточных леопардов и амурских тигров создана у границ Китая и российского Приморского края.

Соглашение между РФ и КНР о создании резервата «Земля больших кошек» подписал Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу. Подписание прошло в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

В состав резервата вошли российский национальный парк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь» и китайский Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда. Именно эти особо охраняемые природные территории соприкасаются друг с другом по государственной границе на протяжении 280 километров.

Границы территорий останутся неизменными, задача резервата – объединить усилия по сохранению краснокнижных кошек, которые границ не признают и могут бродить туда-сюда, как им вздумается.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что первоочередной задачей для резервата станет унификация методик подсчёта животных и налаживание единого фотомониторинга. Это позволит сразу ответить на вопрос, сколько тигров и леопардов живет в этом ареале, чтобы не считать по два раза одних и тех же животных, если они «отметились» по обе стороны границы.

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«Будем как раз и выстраивать работу, чтобы установить общую численность мировой популяции дальневосточного леопарда и группировки амурского тигра», – говорит Александр Козлов.

Помимо сохранения популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, важными задачами сотрудников резервата станет профилактика правонарушений, в том числе браконьерства, борьба с лесными пожарами на границе и развитие международного экологического туризма.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда», говорит, что каждая из сторон обладает сильными сторонами в вопросах сохранения популяции дальневосточного леопарда. По его словам, российские специалисты выделяются искусным мастерством в полевой работе с фотоловушками, а инспекторы на международных соревнованиях не раз показывали выдающийся уровень в деле борьбы с браконьерами. При этом китайская сторона широко известна высокотехнологическими решениями в области фотомониторинга и анализа научных данных.

«Объединение нашего опыта принесет эффект синергии и пользу делу сохранения леопарда», – комментирует Виктор Бардюк.

В российском нацпарке «Земля леопарда», созданном в 2012 году, находится ядро единственной в мире популяции дальневосточного леопарда, одного из редчайших животных планеты. Также здесь отмечена самая высокая численность амурского тигра на планете. Благодаря природоохранной работе в России популяции выросли в три раза, со временем они стали расселяться на территории соседних провинций КНР – Цзилинь и Хэйлунцзян. На фоне этих успехов в 2017 году нацпарк был создан и в Китае.

Узнайте, сколько дальневосточных леопардов по последним данным зафиксировано в России.