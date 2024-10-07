Россия в объективе: победители фотоконкурса «Самая красивая страна»

В Москве прошла церемония награждения победителей юбилейного, X фотоконкурса «Самая красивая страна» от Русского географического общества.

Масштабный фотоконкурс «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Фотоконкурс проводится РГО с 2015 года, всего за 10 лет поступило 730 тысяч работ от 110 тысяч участников.

В этом году из 7,3 тысячи участников было выбрано 11 победителей в основных номинациях – каждый получил диплом и приз 250 тысяч рублей. Вот фотогалерея снимков, фотографы которых получили титулы победителей в 2024 году:

Победитель в номинации «Пейзаж»: Изумрудный Чиркей Фото: Константин Маланин

Фотографы совершали путешествия, открывали необычные места, наблюдали за жизнью животных и делились своими впечатлениями в эмоциональных фотографиях. В РГО отметили, что благодаря фотоконкурсу увидели неизведанную Россию и открыли ее для себя заново.

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Победитель в номинации «Фотопроект»: На Льду Фото: Сергей Козлов

Победителями в номинации «Живой архив» и «Фотопроект» стали Александр Байдуков из Санкт-Петербурга и Сергей Козлов из Екатеринбурга. Также были объявлены победители фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей», который проводится с 2018 года – каждый победитель получит диплом и приз 100 тысяч рублей.

Помимо основных победителей, приз зрительских симпатий от Русского географического общества получил финалист в номинации «Дикие животные» Игорь Метельский из Санкт-Петербурга за фотографию редчайшего дальневосточного леопарда.

Елена Соколова из Москвы получила специальный приз «Заповедная Россия» от банка ВТБ, а Илья Труханов из Москвы специальный приз «Снято на фотоловушку» от центра «Амурский тигр» и компании «ФосАгро». Специальный приз «Заповедная Россия» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» также получил Игорь Жабский из села Покровка Приморского края.

Игорь Метельский, «Приз зрительских симпатий»: Пятнистый странник – дальневосточный леопард. Звезда в кадре — молодая самка Leo 204F по имени Сахаринка. Снято в национальном парке «Земля леопарда» Фото: Игорь Метельский

По случаю проведения юбилейного фотоконкурса, Русское географическое общество также выбрало самых активных участников медиапроекта за все 10 лет – в качестве приза они получат возможность отправиться в 2025 году в экспедицию РГО в Арктику.

Победителей юбилейного, X фотоконкурса «Самая красивая страна» выбирали: фотографы дикой природы Сергей Горшков, Марко Урсо, Эндрю Паркинсон и Саша Фонсека, который стал победителем IX конкурса в номинации «Дикие животные»; фотограф, автор документальных и научно-просветительских проектов Ольга Мичи; актер и режиссер Сергей Гармаш; актер и режиссер Владимир Машков; летчик-космонавт РФ Иван Вагнер; директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев; директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева и Президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Участником фотоконкурса может стать как профессиональный фотограф, так и любитель. Нет никаких ограничений по месту жительства, гражданству и возрасту. Основное условие: все работы должны быть сделаны на территории России. Участие бесплатное.