Россиянку обязали содержать свалившуюся ей на голову летучую мышь

Необычное решение вынесли чиновники в Волгоградской области.

Чиновники ветстанции города Михайловка (Волгоградская область) обязали местную жительницу содержать у себя дома летучую мышь и правильно за ней ухаживать. При этом животное буквально свалилось на голову женщины вечером 1 декабря.

«Смеркалось. Было полседьмого вечера, и я вдруг услышала, как в коридоре забегал мой кот. Затем он в темноте прыгнул на меня, и в этот момент что-то свалилось сверху. Я это что-то схватила рукой, и оно меня укусило», — так она описала свою первую встречу с летучей мышью.

По мнению жительницы Михайловки, животное могло попасть в ее квартиру через дымоход. Хозяйка жилища испугалась последствий укуса и обратилась в поликлинику. Там врачи сделали ей прививку от столбняка и обязали на протяжении полугода являться для прививок от бешенства. Женщина рассказала, что после первого укола она весь день лежала с высокой температурой.

Параллельно с этим она обратилась в ветеринарную службу с вопросом, как ей поступить с летучей мышью. Тогда чиновники обязали ее купить животному клетку, ежедневно кормить его свежей курицей и поить чистой водой до 12 декабря включительно.

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Кормить летучую мышь курицей – странная затея уже потому, что в дикой природе они куриным мясом не питаются. Большая часть этих рукокрылых – насекомоядные. В зоопарке, например, в меню летучих мышей входят мучные черви, личинки зофобаса, огневки, тараканы и сверчки.

Женщине также выдали справку, что теперь она — хозяйка летучей мыши. Работники ветеринарной станции каждый день приходят к женщине в квартиру и проверяют состояние ее нового питомца.

«Никто мне не объяснил, что с ней делать после 12 декабря. Можно ли ее выпустить на улицу, оставить ли ее у меня или вернуть на чердак?» — посетовала россиянка.

Ранее мы рассказывали, как летучая мышь улетела из России во французские Альпы и установила рекорд.