Бойцовский клуб роющих лягушек сняли на видео

В День лягушек вспоминаем одно из самых впечатляющих видео об этих земноводных – драки лягушек-быков. Самки откладывают до 4000 яиц, но у самцов – не менее сложная задача: только самый сильный получит право на размножение.

В Анголе, Ботсване, ЮАР и других африканских странах обитают роющие лягушки (Pyxicephalus adspersus): внушительных размеров амфибии размерами до 24,5 см и массой до 1,4 кг. Земноводные селятся в зарослях кустарников по берегам водоемов и на поиски пищи выходят по ночам. Роющие лягушки – не безобидные хищники: они охотятся на змей, крыс, мышей, лягушек, птиц, беспозвоночных, не брезгуют перекусить и своими сородичами. Днем амфибии прячутся в воде или зарываются в береговой грунт.

Одна из особенностей роющей лягушки – умение выдавать громкие звуки, похожие на рев скота. Возможно, именно поэтому в английском языке ее прозвали лягушкой-быком (bullfrog) – а также из-за размеров амфибии. Своим устрашающим и громогласным кличем самцы дают знать о себе в сезон размножения: так они рассчитывают и на привлечение самок, и на устрашение конкурентов. Но одних сигналов мало: самцам придется вступить в ожесточенную схватку, по результатам которой победитель получит право на спаривание.

Молодые самцы собираются на небольшом участке мелководья. Крупные особи занимают центральную позицию и пытаются прогнать соперников. Драки очень жестокие: более слабый партнер нередко получает тяжелую травму или даже погибает. Между тем самка внимательно следит за развитием событий и отдает свое предпочтение доминирующему самцу.

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Затем роющей лягушке предстоит отложить без малого 3000-4000 яиц в небольшую ямку с водой. Головастики появляются на свет уже через пару дней. Малыши начинают питаться растительностью, но не отстают от родителей: едят также мелкую рыбу, беспозвоночных и даже друг друга. При этом отец охраняет своих детенышей на протяжении всех их стадий развития. Если он заподозрит в ком-то угрозу – набрасывается на врага и кусает его своими мощными челюстями. Но постоянное бдение не оставляют самцу времени на поиски пищи, так что он тоже может утолить голод кем-то из своих потомков.

А для того, чтобы малыши из временного водоема, подготовленного их матерью, перебрались к настоящему пруду, отец роет для них канавки – отсюда и название.