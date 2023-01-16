Рождение серого кита впервые засняли на видео

Это событие повезло наблюдать пассажирам туристического судна.

Группа везунчиков, наблюдающих за китами в Южной Калифорнии, недавно получила уникальную возможность увидеть одно из самых редких и чудесных явлений в природе: рождение детеныша серого кита. Эксперты предполагают, что такое событие впервые в мире запечатлели на камеру.

Пассажиры на борту многосудового корабля в рамках тура наблюдения за китами и дельфинами стали свидетелями чрезвычайно редкого явления в нескольких километрах от побережья Дана-Пойнт в округе Ориндж. Туристическая группа заметила самку серого кита (Eschrichtius robustus) длиной от 12 до 15 метров. Вскоре самка начала вести себя беспокойно, а после на поверхности появилась небольшая лужа крови.

Наблюдатели встревожились: им показалось, что на самку напала акула, но вскоре рядом с ней показался новорожденный детеныш.

На снятых кадрах видно, как мать плывет рядом со своим отпрыском, время от времени подталкивая детеныша к поверхности и позволяя ему отдохнуть на своем мощном теле.

В свою очередь новоявленная мать совсем не стеснялась показать своего детеныша зрителям в лодке неподалеку.

Детеныш, длина которого при рождении составляла около 4,5 метров, был намного темнее матери и, по-видимому, имел необычно гибкий хвост, который затруднял движение.

Серые киты рождаются с мягкими хвостами, которым требуется около суток, чтобы приобрести нужную степень жесткости для управления в толще воды.

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«Мама поддерживает теленка, направляет его, чтобы он мог отдохнуть, фактически помогает ему сделать вдох», – Алиса Шульман-Янигер.

Мать держалась как можно ближе к детенышу, чтобы помочь установить прочную связь, которая будет иметь решающее значение для выживания китенка. Обычно наземные млекопитающие укрепляют связь между матерью и ребенком с помощью обоняния, однако у китообразных с ним не очень хорошо. Зато у них очень чувствительная кожа, которая позволяет им узнавать друг друга. «Вот почему между китами происходит много тактильных контактов и прикосновений», – говорит Шульман-Янигер.

Серые киты обычно предпочитают рожать в лагунах у берегов Нижней Калифорнии в Мексике, где теплее, чем в открытом океане, и где они могут укрыться от хищников вроде косаток. Эта самка, вероятно, мигрировала на юг в сторону Нижней Калифорнии из более холодных мест нагула в Беринговом или Чукотском морях недалеко от Аляски. Это путешествие могло занять около 8000 километров.

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Численность серых китов в северной части Тихого океана сокращается. В 2016 году в регионе обитало около 27 000 особей, но уже к 2022 году их популяция оценивалась в 16 650 особей.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, сокращение популяции частично связано со странными причинами, из-за которых киты часто оказываются на мели и не могут выбраться оттуда.