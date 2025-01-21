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Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Рядом с Азербайджаном сфотографировали остров-призрак

Рядом с Азербайджаном сфотографировали остров-призрак

Его зафиксировали спутники NASA.

Спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Скорее всего, он возник в позапрошлом веке после извержения грязевого вулкана в Каспийском море, пишет Sciencealert.

«Массив суши был впервые задокументирован в мае 1861 года. Но уже в следующем году он исчез», — говорится в статье.

По данным ученым, в XX веке остров шесть раз всплывал и пропадал в акватории. В последний раз его замечали в январе 2023 года — он есть и на более поздних снимках, но уже в виде узкой полоски суши.

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