Рязанская тигрица Матильда сбежала из дома и напала на человека

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В микрорайоне Дягилево (Рязань) тигрица по кличке Матильда вырвалась на свободу и напала на местного жителя. Инцидент произошел вечером в среду, 25 января: по данным пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области, пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия выехали вначале полицейские, а затем сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными, которые усыпили Матильду при помощи специальных дротиков со снотворным.

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«Сотрудники полиции оперативно выехали на место, обеспечили оцепление территории и безопасность граждан. Нападения на прохожих не допущено. Дождались специальную службу по отлову животных, которая усыпила тигра снотворным», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Рязанской области.

Про Матильду известно, что она около 3,5 лет живет у хозяев частного дома в районе микрорайона Дягилево. При этом у тигрицы нет клетки — она обитает в жилых помещениях вместе со своими владельцами.

Ранее сообщалось, что в деревне рядом с городом Сеони (штат Мадхья-Прадеш, Индия) тигр растерзал отправившегося в туалет мужчину и ранил еще двоих человек.