Рыбы, черви, осьминоги: учёные обнаружили под Тихим океаном уникальную экосистему

Ее еще предстоит тщательно исследовать.

Акванавты на борту судна Института океана им. Шмидта использовали подводного робота, с помощью которого они смогли перевернуть плиты океанической коры на дне Тихого океана. Под морским дном этого хорошо изученного участка международная группа исследователей обнаружила подземные артерии, в которых кипит жизнь – и такого ученые никогда раньше не видели.

«На суше мы давно знаем о животных, живущих под землей, а в океане – о животных, обитающих в песке и иле, но впервые ученые искали животных под гидротермальными источниками. Это действительно замечательное открытие новой экосистемы, скрытой под другой экосистемой. Оно дает новые доказательства того, что жизнь существует в невероятных местах», – Джотика Вирмани, соавтор исследования.

Только в 1970-х годах ученые обнаружили в Тихом океане гидротермальные жерла, извергающие горячие, богатые минералами жидкости в океанские глубины. Несмотря на суровые условия и темноту вокруг, вокруг них кипела жизнь. Однако за последние 46 лет исследований никому и в голову не приходило заглянуть под горячие источники, а не смотреть вокруг.

Снятие оболочки с морского дна выявило красочную экосистему червей, улиток и хемосинтетических бактерий, которые полагаются не на солнечный свет (которому там неоткуда взяться), а на минералы для получения энергии.

Трубчатые черви, обнаруженные вблизи гидротермальных источников Фото: Schmidt Ocean Institute

Особенное любопытство вызвали у ученых трубчатые черви. Эти глубоководные существа, кажется, путешествуют под морским дном через вулканические жидкости, чтобы колонизировать новые места обитания. Это может объяснить, почему так мало их детенышей собираются вокруг глубоких вулканических трещин. Большинство из них могут «созревать» прямо под поверхностью дна.

Молодые трубчатые черви, обнаруженные в образце вулканической корки Фото: Schmidt Ocean Institute

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Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат под названием SuBastian, чтобы расчистить квадрат дна океана на Восточно-Тихоокеанском возвышении у берегов Центральной Америки на глубине примерно 2500 метров. Затем команда приклеила сетчатую коробку поверх этого уже безжизненного участка.

Эксперимент с сетчатым ящиком Фото: Schmidt Ocean Institute

Когда они убрали коробку через несколько дней, исследователи обнаружили, что новые обитатели колонизировали этот район. Должно быть, они прибыли сюда из-под многочисленных трещин морского дна.

Подробные исследования всех этих находок будут опубликованы в ближайшие месяцы. Но если исследователи правы, дальнейшие глубоководные раскопки могут серьезно нарушить эту только что открытую экосистему.

«Открытия, сделанные в каждой экспедиции Института океана им. Шмидта, подчеркивают необходимость полного изучения нашего океана, чтобы мы знали, что существует в его глубинах. Открытие новых существ, ландшафтов, а теперь и совершенно новой экосистемы подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о нашем океане и насколько важно защитить то, чего мы еще не знаем или не понимаем», – заключил Венди Шмидт, президент и соучредитель Института океана им. Шмидта.