С летного поля в Бурятии спасли яйца: из них вылупились редкие красавки!

Сразу два очаровательных птенца журавля-красавки появились в подмосковном центре Московского зоопарка.

В конце мая на летном поле аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ обнаружили кладку яиц краснокнижного журавля-красавки – причем находились будущие птенцы совсем рядом со взлетно-посадочной полосой. К счастью, орнитологи, зоологи и представители Росприроднадзора сработали быстро, и уже в начале июня яйца на самолете прибыли в Москву. До завершения процесса инкубации яиц оставалось совсем немного.

И вот недавно в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупилось сразу два птенца журавля-красавки! Первый малыш появился на свет 3 июня и весил всего 74,8 грамма, а второй на следующий день — его вес составил 68,7 грамма. Их пол будет определен позже с помощью ДНК.

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Сейчас малыши покрыты лишь легким детским пушком. Зоологи внимательно следят за их состоянием и работой ЖКТ. Птенцов уже начали кормить тертыми перепелиными яйцами, насекомыми и кусочками рыбы. После инкубатора журавлят перевели в специальный птичий манеж, где они самостоятельно регулируют температуру, приближаясь или отдаляясь от теплового пятна. Пока детишек держат отдельно, потому что журавлята могут проявлять к своим сородичам агрессию в первые дни.

«Птенцы отлично коммуницируют с сотрудниками Центра Воспроизводства. Орнитологи подзывают малышей специальным звуком, похожим на мелодичное журчание, и те без страха подходят к ним на кормления и осмотры», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Малышей уже выносили на прогулку под солнце. Журавли-красавки степные птицы и для их полноценного роста и развития важно много двигаться и получать солнечный ультрафиолет».

Вскоре журавлят пересадят в уличный экспозиционный вольер – правда с возможностью забегать под тепловую лампу, чтобы избежать переохлаждения. Посетители подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных смогут увидеть их во время экскурсии.

Журавль-красавка считается самым маленьким представителем семейства журавлиных. В России эти грациозные птицы занесены в Красную книгу.