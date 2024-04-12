Как охотится паук с челюстями-молниями

Однажды ученые обнаружили у одного из видов пауков удивительные способности: они могут двигать челюстями со скоростью молнии.

Это исследование провела Ханна Вуд (Hannah Wood), специалист по паукообразным из американского Национального музея естественной истории. Пауки, быстро щелкающие челюстями в погоне за добычей, впервые привлекли ее внимание больше 10 лет назад. Такое поведение свойственно муравьям, но у пауков ранее отмечено не было. Вуд начала изучать эту способность. Ей много раз попадались пауки, догоняющие жертву с открытой пастью, но снять на видео момент, когда это происходит, и измерить скорость удалось гораздо позже.

Пауки, хватающие свою добычу не ногощупальцами, а непосредственно хелицерами (ротовыми придатками), относятся к инфраотряду аранеоморфных (Araneomorphae). Членики их хелицеров складываются в медиальном направлении – навстречу друг другу. Рекордно быстрыми оказались мецизмохенидовые пауки (Mecysmaucheniidae) — небольшое и малоизученное семейство, насчитывающее 25 видов в семи родах. Они встречаются в Южной Америке и Новой Зеландии. Всего было изучено 14 различных видов Mecysmaucheniidae; самый быстрый из них закрывает челюсть в 100 раз быстрее, чем самый медленный.

Для того, чтобы увидеть это на видео, скорость съемки и воспроизведения должна быть изменена. В частности, запись поведения наиболее стремительных пауков, наносящих удар за 0,12 миллисекунд, велась со скоростью 40 000 кадров в секунду. Видео, показывающее атаку одного из представителей семейства, паука вида Semysmauchenius, было снято со скоростью 3 000 кадров в секунду и воспроизводится со скоростью 20 кадров в секунду.

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Как поясняет исследователь, в реальности эти движения в 150 раз быстрее, чем можно увидеть на записи. В данном случае паук атакует за 0,56 миллисекунд. Вуд также обнаружила, что чем меньше по размеру представитель Mecysmaucheniidae, тем он быстрее. По мнению ученого, это помогает крохотным животным успешнее охотиться на более крупных жертв.