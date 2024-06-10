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Самая низкая гора Японии высотой 6 метров привлекает туристов

Фото: wikimedia / Saigen Jiro

Гора Бентен, расположенная в префектуре Токусима, считается самой низкой естественной горой Японии: ее высота составляет всего 6,1 метра. Несмотря на это, она довольно популярна у туристов!

Расположенная посреди плодородных рисовых полей в Токусиме, гора Бэнтэн достигает в высоту 6,1 метра признана самой низкой горой в Японии – и одной из самых низких в мире. Человек может забраться на вершину горы всего за минуту — и тем не менее, около десяти тысяч туристов каждый год отправляются покорять гору Бэнтэн. 

Для одних это просто способ сделать что-то необычное и запоминающееся, другие поднимаются полюбоваться цветущими деревьями и другими растениями, а третьи совершают короткое восхождение, чтобы добраться до храма Ицукусима, построенного в честь богини удачи и мудрости Бэндзайтен (или просто Бэнтэн). 

Гора Бэнтэн официально открывается для туристов 1 июня: тогда здесь проходит торжественное мероприятие «Первое восхождение в новом году». Посетители, «достигшие» в этот день шестиметровой вершины, за небольшое вознаграждение получают сертификат c «доказательством восхождения».

А в течение всего года на самой маленькой горе Японии проходит множество красочных событий – от фестивалей цветения сакуры до свадебных церемоний.

Неудивительно, что Бэнтэн – не только самая низкая, но и самая безопасная гора в Японии: здесь никогда не было зарегистрировано ни одного несчастного случая или заявления о пропаже человека.

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