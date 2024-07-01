Самая опасная птица планеты скоро может исчезнуть. Почему важно ее спасти?

Южных казуаров называют «живыми динозаврами» Австралии за их внешний вид и внушительные когти.

Австралия нацелена восстановить популяцию Южного казуара (Casuarius casuarius), нелетающей бескилевой птицы, которая считается одной из самых опасных в мире за её непредсказуемое и смертоносное поведение в прошлом.

В основном эти птицы обитают в Австралии и Папуа-Новой Гвинее, а также на некоторых островах Тихого океана.

Сейчас в Австралии насчитывается около 4500 особей южного казуара, которые согласно федеральному закону страны внесены в список находящихся под угрозой вымирания (Endangered). Особенную озабоченность вызывает южная популяция этого уникального существа.

Этих птиц не зря часто сравнивают с доисторическими рептилиями: двухметровые южные казуары, самые крупные из всех представителей этого рода, имеют рогообразный шлем на макушке, который может достигать 17 см в длину, а также трехпалые лапы с мощными когтями похожими на кинжалы.

В истории зафиксирована несколько случаев убийств людей южными казуарами, в том числе в целях самозащиты, как это произошло с напавшим на птицу 16-летним подростком в 1926 году. Также птицы время от времени нападают на желающих их покормить добряков, которые просто не берут во внимание, что имеют дело с дикой птицей. Сами же южные казуары зачастую погибают от нападений собак или столкновения с транспортными средствами, стремясь к людям в поисках пропитания. Другой важной причиной сокращения их численности является разрушение их естественных мест обитания из-за вырубки лесов.

Реклама

Южный казуар на пляже Южной Миссии, Квинсленд Фото: Donald Hobern / Flickr

При этом, несмотря на плохую репутацию среди людей, южные казуары играют важную роль в поддержании биоразнообразия лесов Австралии. В основном эти огромные птицы питаются фруктами, а затем, путешествуя, «распространяют» их семена через испражнения. Благодаря своему размеру и строению, южные казуары могут проглотить довольно большие семена и некоторые токсичные фрукты, которые просто не смогут прожевать другие животные. Поэтому их важность для поддержания структуры и разнообразия лесов, которое влияет и на другие популяции зверей и птиц, сильно недооценена.

«Казуары – удивительные существа, и когда вы видите их в дикой природе, это просто фантастика», — сказал Даррен Гровер, исполняющий обязанности главного специалиста по охране природы Всемирного Фонда Дикой Природы Австралии (WWF Australia).

«Но будьте осторожны, потому что они от природы капризные птицы, они большие и сильные, и нам нужно давать им пространство».

Австралийское правительство обновило национальный плане восстановления популяции южных казуаров, в котором ожидается более тесное сотрудничество с коренными народами и охранными организациями, а также же выкуп земель для создания природных коридоров для защиты мест обитаний казуаров; создание дорожных знаков и обучение владельцев собак взаимодействию с птицами.