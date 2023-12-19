Самая старая дикая птица в мире вернулась домой – этой самке альбатроса уже 72 года

Темноспинный альбатрос по кличке Уисдом («Мудрость») который год восхищает орнитологов.

1 декабря самка темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis) по имени Уисдом (от англ. Wisdom – «мудрость») в который раз вернулась к месту своего гнездования в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй в северной части Тихого океана. Что в этом удивительного? То, что Уисдом примерно 73 года – а она всё ещё бодро прилетает домой и воспитывает птенцов.

Темноспинные альбатросы каждый год возвращаются на крошечные атоллы, чтобы продолжить род – причем самцы обычно прибывают раньше и дожидаются своих самок (у этих птиц пары образуются на всю жизнь). По данным орнитологов, почти вся популяция этих птиц обитает на цепи Гавайских островов.

Однако в этот раз на атолле Мидуэй не оказалось верного партнера Уисдом по имени Акеакамаи (в переводе с гавайского языка – «любитель мудрости»). Последний раз его видели на атолле в 2021 году, тогда же пара и вывела в очередной раз птенцов, поэтому орнитологи опасаются, что он мог скончаться. Для Уисдом это будет не впервой – старушка уже пережила нескольких своих партнеров (и даже ученого, который сделал птицу объектом своего исследования и впервые окольцевал ее в 1956 году).

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Уисдом считается старейшей дикой птицей в мире. Орнитологи поймали самку в 1956 году и окольцевали её, что позволило отслеживать её возраст с каждым новым годом, когда Уисдом замечали на атолле. На тот момент ей было около пяти лет. Считается, что в 2021 году она отметила свое 70-летие.

Несмотря на пожилой возраст, Уисдом является более плодовитой, чем многие молодые сородичи. Обычно темноспинные альбатросы откладывают яйца раз в два года, тогда как Уисдом и Акеакамаи не делали перерыва гораздо дольше. Вклад Уисдом в увеличение популяции этих птиц поистине бесценен: по разным данным, за годы своей жизни она становилась матерью около 40 раз.

Каждый год миллионы альбатросов прилетают на атолл Мидуэй, чтобы гнездиться и выращивать своих детенышей. Здесь обитает около 70 процентов мировой популяции Phoebastria immutabilis, а также еще около 20 различных видов птиц.

Молодые альбатросы начинают искать себе пару примерно с пяти лет. Во время сезона гнездования они бродят по атоллу, практикуя сложные ухаживания: танцы, содержащие десятки ритуальных движений. Как только образуется пара, альбатросы остаются верны друг другу всю оставшуюся жизнь и регулярно встречаются с партнером на атолле, чтобы продолжить род.