Самцы австралийских лягушек в смертельной опасности – их едят самки

Последние наблюдения учёных показали, что самкам золотистых литорий (Ranoidea aurea) свойственен сексуальный каннибализм.

Для многих самцов золотистых литорий, проживающих в Австралии, брачный сезон может закончиться плачевно.

Исследования на острове Коораганг в Новом Южном Уэльсе показали, что взрослые самки этого семейства квакш очень придирчивы к своим партнёрам – если им не понравится качество их призывов к размножению, то дамы могут просто сожрать потенциальных женихов. Вот так вот: плохо поешь серенады – готовься быть съеденным.

В англоязычной литературе золотистые литории известны как «лягушки-колокольчики» c альтернативным названием на латинском Litoria aurea. У этого вида, как и у многих лягушек, очень развит половой диморфизм. Самки R. aurea значительно крупнее самцов, а значит – потенциально сильнее.

Взрослая самка Litoria aurea поедает взрослого самца того же вида на острове Коораганг, Новый Южный Уэльс, Австралия. Фото: John Gould / Ecology and Evolution

Исследователи заметили, как самка заглатывала и утаскивала неугодного (но до последнего сопротивляющегося) самца на съедение в яму. Они решили понаблюдать за золотистыми литориями несколько брачных сезонов подряд и обнаружили другие случаи «сексуального каннибализма». Самки нападали на более мелких самцов (предположительно, чьи брачные призывы показались им недостаточно убедительными). А вот самцы с более «глубокой вокализацией» становились избранниками лягушек как более правильные партнёры для размножения, поэтому обычно их оставляли в живых.

Но для исследователей этот факт тоже остался под вопросом: есть вероятность, что подобно самкам богомола, представительницы золотистых литорий после спаривания могут избавляться и от будущих отцов своего потомства.

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Каннибализм у амфибий не редкость – но в основном наблюдаются случаи поедания детёнышей взрослыми особями, либо поедание головастиками друг друга в конкуренции за территорию и ресурсы.

Сексуальный каннибализм может играть у земноводных роль процесса естественного отбора, где более мелкие и слабые самцы становятся жертвами в связи с желанием избавиться от лишнего рта в округе – либо просто от обиды.

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Случаи сексуального каннибализма у амфибий задокументировать довольно сложно, отмечают учёные – обычно всё происходит быстро. В любом случае, родиться самцом золотистой литории теперь кажется не самым лучшим раскладом. Как говорится, нет повести печальнее на свете: лягушки надрывают голоса в поисках любви, но при этом всё равно рискуют быть съеденными.