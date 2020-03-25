Самцы млекопитающих умирают гораздо раньше, чем самки

Тенденция прослеживается у большинства видов.

Несколько лет назад международная группа ученых провела масштабное исследование продолжительности жизни млекопитающих. В рамках научной работы был рассмотрен 101 вид из 134 популяций: от овец до слонов. По большинству видов оказалось, что самки живут дольше самцов, притом у 60% видов — дольше как минимум на 18%. Для человека этот показатель ниже: женщины, как правило, живут дольше мужчин только на 7,8%.

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«Мы были удивлены тем, что у млекопитающих продолжительности жизни между полами выражена еще более ярко, чем у людей», – Тамас Секели (Tamás Székely), профессор из Центра эволюции Милнера.

Точные причины такой большой разницы не были установлены, но ученые посчитали, что речь не идет об особенностях работы организмов и физической скорости старения. В большинстве примеров возраст самок удлинялся за счет их стиля жизни: у них меньше риск погибнуть, чем у самцов. Это было лучше всего видно на примере львов, где разрыв составлял до 50%!

Львицы выходят на охоту группой, заступаясь друг за друга. В свою очередь лев может жить один, сталкиваясь с огромным количеством вызовов, либо же быть главой прайда, и лежащая на нем ответственность по защите своей семьи тоже постоянно ставит его в опасное положение. А в мире птиц дольше живут те самки, о которых заботятся их партнеры — в первую очередь в вопросах добычи корма и заботе о потомстве.

Возможно, на скорость старения также оказывает влияние окружающая среда и микроорганизмы.