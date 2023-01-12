Самец гиены потерпел феерическое фиаско, пытаясь овладеть самкой

Мы ему, конечно, сочувствуем, но получилось очень смешно.

36-летний гид Калден Смит из Tauck Travel стал свидетелем забавного инцидента в Чобе – старейшем национальном парке Ботсваны.

«Моим гостям очень повезло не раз встретить хищников за эту поездку. Мы решили отправиться по мирной дороге к водопою, чтобы посмотреть, сможем ли мы обнаружить что-нибудь необычное. По прибытии к водопою мы увидели стадо слонов и двух гиен. Сначала я подумал, что гиены пытались достать что-то из водоема, но примерно через полтора часа наблюдения за тем, как они забегают в воду и обратно, стало совершенно очевидно, что самец стремится к чему-то другому», – рассказывает Смит.

Интересный факт У гиен доминантный пол именно женский. Каждый клан состоит из нескольких самцов, самок и их отпрысков. Подобная группа называется матрилинейной: все члены клана подчиняются строгой линейной иерархии, а возглавляет его зрелая альфа-самка. В этой общей иерархии самцам отведено самое последнее место – они уступают даже низкоранговым самкам. Социальный статус в клане зависит не от размера или агрессивности особи: детеныш получает его по праву рождения, наследуя от матери. Самцы у гиен мельче, чем самки – это один из способов отличить их.

«В какой-то момент самка прекратила свои выходки и подчинилась самцу. Так началось самое смешное. Самец изо всех сил пытался забраться на самку, но поскольку она значительно крупнее, это усложнило попытки. Но, наконец, попытка увенчалась успехом. Самец взобрался на самку, касаясь земли только задними лапами», – Калден Смит.

По словам Смита, такое зрелище сложно увидеть, так как гиены часто ищут тихие места, чтобы совершить брачный акт. В этом положении они очень уязвимы. Быть свидетелем этого – действительно редкость.

«Самец очень рьяно начал приступил к спариванию, и мы подумали, что он выглядел крайне неуклюже и весьма забавно из-за неудобного угла, под которым он находился», – рассказывает Смит.

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В конце концов угол стал слишком неудобным, самец завалился назад и брякнулся на спину, на что самка только недоуменно обернулась.

«Мы все рассмеялись. Для нас это был счастливый конец. Я не уверен, что это можно назвать успешным финалом для самца, но он продолжал пытать счастья еще довольно долго», – сказал Смит.