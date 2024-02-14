Невероятный случай: самец морского слона спас тонущего детеныша

Ученые зафиксировали редкий акт внутривидового героизма.

Во время брачного сезона самцы морских слонов (Mirounga angustirostris) обычно думают только об одном. Около трех месяцев тюлени сохраняют всю свою энергию, чтобы спариваться (или, по крайней мере, пытаться) спариваться с самками на берегу. Но, оказалось, что некоторые из них готовы пожертвовать драгоценной энергией, чтобы спасти детеныша от смерти.

Группа биологов дикой природы из Службы национальных парков наблюдала редкий акт альтруизма со стороны морского слона, это случилось в том момент, когда они обследовали колонию животных на побережье Пойнт-Рейес в Калифорнии.

В недавно опубликованной статье в журнале Marine Mammal Science авторы описывают, как они гуляли по берегу (это случилось в солнечный день в январе 2022 года), когда заметили самку тюленя, зовущую двухнедельного детеныша, которого унесло в воду волнами и который изо всех сил пытался удержаться на плаву. Самец, который находился поблизости, бросился к месту происшествия.

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Самец морского слона спасает тонущего детеныша: это редкий акт внутривидового героизма Фото: Matthew Lau

Самец бросился по мокрому песку в воду, используя голову и тело, чтобы осторожно толкать детеныша, пока он плыл к берегу. Когда прилив отступил, гигант лег так, чтобы волны больше не могли утянуть детеныша в море.

В конце концов, мать и детеныш воссоединились, а новоявленному спасателю потребовался отдых: он прилег на мокрый песок, убедившись, что его миссия увенчалась успехом.

Хотя некоторые виды иногда проявляют героическое поведение, самцы морских млекопитающих не отличаются самопожертвованием. На самом деле, они редко заботятся о своих детях, и вместо этого полностью сосредоточены на спаривании.

С середины декабря до конца марта северные морские слоны быстро проводят сезон размножения, используя свою энергию для спаривания с самками или защиты своего гарема от других самцов.