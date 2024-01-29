Самка белого носорога впервые в истории забеременела с помощью ЭКО, но погибла

Однако эксперимент может помочь спасти животных, находящихся на грани вымирания – северный подвид белых носорогов.

Команде проекта BioRescue впервые удалось успешно оплодотворить самку южного белого носорога (Ceratotherium simum simum) с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это может стать долгожданным способом для возрождения северного белого носорога – правда, конкретно эта попытка провалилась.

Материал для ЭКО собирали буквально всем миром. Сперму взяли у южного белого носорога по имени Атос, который живет в зоопарке Зальцбурга в Австрии. А яйцеклетки были получены у Эленоры – самки южного белого носорога, живущей в зоопарке Паири-Дайза в Бельгии. Затем образцы были перевезены в Италию и оплодотворены in vitro.

Два полученных в результате эмбриона отправили в Кению и в сентябре 2023 года имплантировали суррогатной матери по имени Курра – эта самка носорога живет в заповеднике Ол Педжета. Процесс имплантации эмбрионов включал также привлечение самца по имени Оуван – для стимуляции типичного спаривания.

Томас Хильдебрандт, руководитель проекта BioRescue, описал этот процесс как «неизведанную территорию», где процедуры, протоколы, методы и оборудование разработаны с нуля.

К несчастью для проекта, Курра и Оуван были найдены мертвыми в ноябре. Предполагается, что пара заболела и умерла из-за тяжелой бактериальной инфекции после чрезвычайно сильных дождей, связанных с изменением климата.

Однако тогда же выяснилось, что Курра на тот момент была беременна 70-дневным эмбрионом. Ткань, взятая у плода, подтвердила, что беременность наступила в результате ЭКО.

Ученые заявили, что следующим шагом этой исследовательской программы будет выбор новой суррогатной матери южного белого носорога и самца-"приманки».

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Ранее самка белого южного носорога уже успешно рожала детеныша, будучи оплодотворенной искусственным образом, но тогда она забеременела в результате искусственного осеменения, а не ЭКО. Это произошло еще в 2019 году в зоопарке Сан-Диего, который известен своей программой по восстановлению популяций разных видов носорогов. Самка по имени Виктория прошла процедуру искусственного оплодотворения – в ходе эксперимента использовалась сперма, собранная у представителя ее же подвида – южного белого носорога. Беременность протекала без отклонений, и позже на свет появился малыш – первый в Северной Америке белый носорог, зачатый искусственно. Искусственное осеменение – это введение спермы животного в половые пути самки искусственным методом, при котором сперму у самца получают заблаговременно. А ЭКО, которое прошло успешно в случае с Куррой в Кении – это оплодотворение, которое производится в «пробирке», и только потом полученный эмбрион внедряется в организм суррогатной матери.

Северных белых носорогов на планете уже практически нет – после того, как последний самец по кличке Судан умер от старости, представителями подвида остались только две самки: его дочь и внучка. Им, по мнению ученых, вряд ли уже удастся забеременеть. Но современные технологии предлагают альтернативные возможности продолжить род этого подвида почти вымерших носорогов – клонирование, искусственная инсеминация или ЭКО. При этом в качестве суррогатной матери планируется использовать как раз самку южного белого носорога.

В распоряжении ученых есть запас сперматозоидов и яйцеклеток северного белого носорога, но очень ограниченный, потому применять его без должных исследований является непозволительным риском.