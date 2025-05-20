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Самки бонобо создают коалиции и подчиняют себе самцов: исследование

Самки бонобо создают коалиции и подчиняют себе самцов: исследование

Несмотря на значительный половой диморфизм, представительницам карликовых шимпанзе удаётся оставаться альфа-самками и социально доминировать над самцами в группе.

Поразительное многолетнее исследование поведения диких бонобо в Конго показало, что самки этих приматов могут объединяться, чтобы доминировать над самцами и даже убивать неугодных. 

Исследователи долго пытались понять, почему несмотря на слабую физическую форму и меньшие размеры (эти карликовые шимпанзе отличаются явным половым диморфизмом) самки бонобо гораздо более успешны в социальном плане. Например, они свободно решают, с кем им спариваться, могут первыми притрагиваться к добыче и зачастую стоят во главе обезьяньего общества. 

Биологи изучили способы взаимодействия и случаи 1768 конфликтов в шести диких сообществах бонобо в Республике Конго, зафиксированные за последние тридцать лет. И что же они заметили? 1099 из драк были выиграны самками!

В некоторых изученных случаях – например, когда самец пытался ранить детеныша бонобо — самки объединялись между собой, издавали пронзительные крики и кидались вслед за обидчиком. Разъяренные приматы могли покалечить или даже убить нападавшего, что давало сигнал всему обществу о том, как поступать не стоит.

Фото: Angi English / Flickr
Самка бонобо

Подобные наблюдения позволили ученым заключить, что самкам бонобо удается занять доминирующее положение в структуре власти благодаря союзам, или «коалициям» с другими представительницами вида. Это особенно удивительно, потому что взрослые самки бонобо не связаны друг с другом родством – традиционно они покидают группу, в которой родились, достигнув половой зрелости. 

В 85% изученных случаев коалиции самок бонобо создавались против самцов и приводили к их (самцовому) подчинению.

Биологи были поражены подобными выводами: исследование стало первым доказательством того, что женская солидарность может перевернуть структуру власти, которая во многих сообществах млекопитающих ориентирована на самцов.

Фото: Michelle Bender / Flickr

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