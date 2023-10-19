Самки этих лягушек инсценируют смерть, чтобы избежать спаривания

И их можно понять.

Ученые обнаружили, что самки травяных лягушек разработали ряд способов «отказа от секса», в том числе перекатывание, активное квакание и даже симуляцию собственной смерти.

Эти животные обычно собираются десятками для спаривания в прудах и устраивают спаривания, которые скорее напоминают массовые оргии. Обычно самцов численно больше, чем самок, и это означает, что шесть или более самцов могут одновременно соревноваться за то, чтобы занять себе самку. Набрасываясь на самку, несколько лягушек образуют собой «брачный шар» из своих переплетенных тел. Иногда самка может даже умереть внутри таких шаров, отмечает Каролин Диттрих, исследовательница из Музея естественной истории в Берлине.

Но самки лягушек разработали несколько приемов, позволяющих избежать нежелательного спаривания (а заодно – травм и смерти).

«Вместо того чтобы быть пассивными и беспомощными, мы обнаружили, что самки могут использовать три ключевые стратегии, чтобы избегать самцов, с которыми они не хотят спариваться – либо потому, что они не готовы к размножению, либо потому, что не хотят спариваться с определенным самцом», – Каролин Диттрих.

Исследователи собрали самцов и самок травяных лягушек из пруда пруда во время сезона размножения и рассадили их в резервуары с водой, так что в каждом резервуаре содержалось две самки и один самец. Затем они в течение часа снимали лягушек на камеру.

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Из 54 самок, схваченных самцом, 83% в ответ перевернулись на спину, чтобы с ними нельзя было спариться. Команда также обнаружила, что 48% самок, которых оседлали самцы, издавали ворчание и писк. По словам Диттрих, эти звуки обычно издают самцы лягушек, чтобы не дать другим самцам одолеть их. Исследователи также обнаружили, что треть самок лежала неподвижно с вытянутыми конечностями в течение примерно двух минут после того, как на них сел самец.

«Нам кажется, что самка притворяется мертвой, хотя мы не можем доказать, что это сознательное поведение. Это может быть просто автоматическая реакция на стресс», – Каролин Диттрих.

По словам Диттрих, более мелкие самки лягушек, которые обычно моложе, чаще всего использовали все три стратегии сдерживания, тогда как более крупные, вероятно, более опытные самки с меньшей вероятностью инсценировали собственную смерть. В результате, мелкие самки лягушек, как правило, лучше избегали нападок самца, чем крупные.

Возможно, молодые самки, которые пережили меньше сезонов размножения, испытывают больший стресс, когда их обступают самцы, что заставляет их реагировать более резко, говорит Диттрих. Она добавляет, что, хотя эксперименты сильно отличаются от реальных сценариев, такое поведение уже наблюдалось у травяных лягушек в дикой природе.

Понимание такого поведения при спаривании может помочь поддержать усилия по сохранению видов в будущем, говорит Диттрих. Хотя травяная лягушка встречается чаще, чем многие другие виды, за последние 17 лет численность ее популяции постоянно сокращалась из-за отсутствия дождей и засух.

Интересный факт: свою смерть для того, чтобы избежать спаривания, инсценируют не только лягушки. Имитация смерти как стратегия спасения от нежелательных самцов была задокументирована у нескольких других животных, включая стрекоз, пауков и еще у одного вида земноводных – иглистых тритонов (Pleurodeles waltl). Например, пенис самца стрекозы устроен так, что перед спариванием он уничтожает чужую сперму. Чтобы избежать повторного секса с новым партнером, самка камышового коромысла... падает замертво. Подробности читайте в статье ниже.