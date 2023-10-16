Самки учат друг друга выбирать необычных самцов

Выбор животных женского пола не всегда оказывается самым очевидным.

Эволюция полового отбора разнообразна. В качестве примера можно привести замысловатый хвост у павлинов, который служит исключительно для того, чтобы привлечь партнера, но бесполезен для повышения шансов выживания: этот же хвост станет помехой при попытке ускользнуть от хищника. Как правило, именно самцы конкурируют за доступ к самкам: это привело к появлению в животном мире множества черт, которые напрямую влияют на шансы размножения.

Исторически сложилось, что эксперты фокусировались на взаимодействии между самцами и часто игнорировали то, как самки влияют на эволюцию. Но теперь ученые обращают больше внимания на удивительные эффекты женской свободы воли. В новом исследовании ученых из Университета штата Флорида в США была разработана математическая модель, чтобы попытаться объяснить некоторые пробелы в теориях полового отбора.

Ученые в новом исследовании напоминают, что самки выбирают себе партнеров не только по внешнему виду. Например, самцы кошачьих лемуров (Lemur catta) с самым резким запахом привлекают больше самок. Тогда как самцы стебельчатоглазых мух из семейства Diopsidae выбирают самок по расстоянию между их глазами и находят более широкую ширину глаз более привлекательной.

Современные теории полового отбора предполагают, что животные выбирают себе пару по признаку наличия у них хороших генов, например, по длинному сложному хвосту. Сильный и мужественный партнер сигнализирует о том, что они произведут здоровое потомство. С другой стороны, животные, обладающие «некачественными» признаками, но все же выживающие, тоже, вероятно, имеют высокий генетический потенциал.

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В новом исследовании ученые попытались выяснить, основан ли выбор самок на наблюдениях за тем, как более опытные самки выбирают себе пару. Известно, что животные могут учиться, наблюдая за сородичами. Например, молодые вороны учатся делать простые инструменты из палок, наблюдая за своими родителями.

Исследователи основали свою модель на предполагаемой гипотезе привлекательности, где неопытные самки якобы сравнивают качества самца, выбранного опытной самкой. Например, если одна самка увидит другую, опытную, самку с яркоокрашенным самцом, она может тоже искать себе ярко окрашенного партнера. Это приведет к тому, что яркая окраска станет более распространенной, что уменьшит общее разнообразие среди определенного вида.

Модель ученых показала, что, когда самки выбирают самцов на основе тех же признаков, что и опытная самка, эти черты фиксируются в популяции без каких-либо изменений. Когда самки выбирали более характерного самца, редкая черта становилась более распространенной и, следовательно, менее привлекательной.

Это привело к изменению женских предпочтений с течением времени, а не к тому, чтобы какая-то одна привлекательная черта превосходила другие. Мы не узнаем, происходит ли это в реальной жизни, пока ученые не проведут полевые исследования. Но это первая теория полового отбора, объясняющая, как можно поддерживать изменчивость в популяциях.