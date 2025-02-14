Самое большое в мире подземное термальное озеро находится в Албании

Исследователи впервые описали озеро в 2021 году.

Когда четыре года назад чешская экспедиция наткнулась в одной из пещер на юге Албании на огромный подземный термальный источник, они сразу заподозрили, что сделали действительно «большое» открытие. На тот момент у них не было с собой необходимых инструментов, чтобы это подтвердить.

В 2024 году исследователи получили необходимое финансирование и вернулись к озеру с лидарным датчиком расстояний — он использует технологию испускания лазером волн оптического диапазона для измерения дистанций и создания 3D-моделей. Это помогло им картировать озеро в деталях. Результаты показали, что длина озера составляет 138 метров, а ширина — 42 метра.

Озеро содержит 8,335 кубических метров воды и действительно является крупнейшим в мире подземным термальным источником в своём роде.

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Впервые это озеро заметили благодаря огромному столбу пара, который буквально валил из пропасти глубиной более 100 метров внутри горного хребта вблизи города Лесковик в Албании. Исследователи спустились в яму и обнаружили обширную систему пещер с термальными источниками разного размера и одним гигантским озером, которое впоследствии получило имя «Нейрон» – в честь фонда, который финансировал недавнюю экспедицию.