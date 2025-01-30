Самое популярное животное планеты — капибара. Рассказ тренера млекопитающих

Игрушки, мемы, мультфильмы... Самое популярное животное планеты по итогам 2024 года – капибара. Вот несколько фактов о капибаре от Алисы Колосовой, тренера морских млекопитающих и лектора детского издательства "Ламинария".

Алиса Колосова, тренер морских млекопитающих Фото: соцсети героя статьи

Я учитель, который обучает животных. Не дрессировщик. Потому что дрессировка – это и поощрение, и наказание. Мы животных обучаем по-другому, без наказаний. Я обучаю самых разных животных – дельфинов, белух, морских львов, моржей, выдр и капибар. Они тоже много чего умеют, очень классно обучаются. Всех животных можно обучать одинаково, и все эти способы очень полезны для самих животных.

Большая капибара – удивительное животное. Капибара – это полуводное травоядное млекопитающее из семейства водосвинковых. Полуводное – значит, вода для капибар так же важна как и суша. В воде она и кормится, и отдыхает, и прячется, и взаимодействует с другими капибарами. То есть, огромная часть ее жизни связана с водой.

Капибара – самый крупный грызун на планете. На втором месте бобры. Взрослая капибара весит 60 кг, бобры весят килограммов 30.

Современные капибары крошки по сравнению с ископаемыми капибарами. Фабиромис – ископаемая капибара, ее ближайший родственник. Это огромное животное, ростом с человека. Всем остальным он почти не отличался от капибар. Единственное отличие — длинный хвост. У современных капибар хвоста нет. Часто на картинках его изображают как страшного тиранозавра, на самом деле это было мирное животное, которое вело такой же образ жизни как и современные капибары.

Почему они так называются?

Почему капибара так называется? Помимо того, что это слово очень красиво поется. Коренные народы стран, на территории которых проживают капибары, называют их по-другому: капивара, капиуара, «капибара» звучит только на русском языке. Самое близкое – на языке индейцев гурани – капиара или капиуара – поедатель тонкой травы. Дословно. Единое латинское название капибар гидрочерис гидрочерез (водосвинка).

Мальчики и девочки капибар почти одинакового размера и длины. Они могут достигать почти полутора метров. У них есть одно заметное отличие – за него нам что только ни прилетает в Книгу жалоб и предложений. У ваших капибар опухоль на носу, она натерла мозоль об камни! На самом деле это называется морила или морилья, железистая область с помощью которой самцы капибар метят территорию.



Они делают это не как собаки, а очень деликатно. У них на мордочке есть специальная область, она выделяет запах, который человек не слышит, мы долго внюхивались. Самцы капибар трутся мордочкой о камни и ветки.

А где они живут?

Где живут капибары? В Южной Америке. Существует два вида капибар – большая и малая. Малые просто похожи на молодую большую капибару. Капибары не живут в горах. Они встречаются до 1000 метров над уровнем моря. Капибары любят, чтобы было влажно, тепло и спокойно. Внутри вольера 30 г вода, 30 г воздух, почти 100% влажность. Капибары никогда не уходят далеко от рек и болот.

Про шерстку

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У бобра мягкая шерстка. У капибар – самое близкое, что можно представить — щетки для чистки обуви или подметания полов. Толстая, жесткая, прямая и несгибаемая. Гладить их — не такое неземное удовольствие, как мы себе представляем. Приходите домой и гладите щетку. Такое себе. Это не мягкая шерстка выдр. Но выдры не любят, чтобы их чесали. А вот капибары наоборот. Им это очень нравится, чтобы их чесали как можно больше и дольше. Бывает, ладони горят, когда от них выходишь.

Капибары в Московском зоопарке

Это дневные животные. Они могут три-пять минут сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. Зато их очень удобно фотографировать. Мы всегда отмечаем их активность, это очень важная работа тренера, потому что если активность сдвигается к вечеру, значит, нужно дать им больше покоя.

Что они едят?

Что едят капибары в неволе? Яблоки, пророщеный овес, тыква и кабачки. Это лакомство, угощение. Больше, чем это ей за день лучше не давать. Все видели как капибара плавает в апельсинах, яблоках и фруктах? Слишком сладкие фрукты и много им нельзя, они не смогут их переварить, им будет тяжело и больно.



Им можно сладкие яблоки и тыкву буквально 100-150 граммов в день. В остальном их рацион похож на лошадиный. Отруби, овес, гранулы для сельскохозяйственных животных, корм для кроликов. Они очень любят грызть веточки, их рацион – это веники. Во-первых, они точат зубы, во-вторых этот грубый корм — фураж — очень для них полезен. 95% рациона должен составлять такой корм — сухие ветки, овес, гранулы, веники. Но это не так красиво снимать. Апельсины им вообще нельзя – цитрусовые. Морковку можно, хотя они не особенно любят морковку, обожают тыкву. Самое любимое – яблоко и огурец. Кабачки, тыквы, и в конце морковка, если есть настроение.

Кто пытается съесть капибару

Многие хищники не против при случае закусить капибарой. Ягуар, оцелот, кустарниковая собака, гриф, анаконда, кайман. Капибары не исчезающие животные, их много, они процветают, чувствуют себя замечательно. Могут жить и рядом с человеческим жильем. Но как же им удается спасаться от стольких хищников? Во-первых, капибары прячутся в воде. С водными хищниками сложнее.

А еще капибара может очень быстро бежать. Рывками в несколько секунд может бежать до 40км в час. Они в моменте могут быть очень сильными и ловкими. Если его что-то напугало, он может прыгнуть очень высоко вверх с места на высоту человеческого роста. Однажды мы случайно слишком шумно закрыли дверь и капибара Санчос прыгнул как ниндзя – на стену, на камень и потом в воду. Но будь я ягуаром, я бы сказала – окей, прячься в воду, я подожду. Капибары не могут задерживать дыхание надолго – буквально на несколько минут. Как же им удается прятаться в воде? Если посмотреть на голову и морду – все важные части – глаза, уши, ноздри – все будто бы на одной линии и подняты максимально высоко. Если капибара в воде, то ее почти не видно. При этом она и видит, и слышит, и запах чувствует. Так она может прятаться очень долго.

Капибары – стайные животные. 10% ведет одиночный образ жизни. Обычно это группа 10 особей. Большие группы — нехорошо. Значит, им не хватает места или засуха, им не хватает пищи, им угрожают хищники. Во главе стоит альфа-самец. И у них строгая иерархия. Как у самцов, так и у самок. Все очень строго. Но они все очень ласковы к детенышам. И другие самки помогают и ухаживают за чужими детенышами. Рождается от 2 до 8 детенышей весом 1,5 кг. 8 очень редко.

Как дружат капибары

Капибары дружелюбно общаются с самыми разными животными. Птицы, черепахи, собаки, кошками, бабочками. Ученые точно не дают ответа, почему капибары такие дружелюбные. Есть невероятные видео, где капибара плывет на спине огромного каймана. Мы не знаем подробностей, возможно, кайман сытый и в животе у него лежит другая капибара. Это поведение не всегда их спасает. Есть животные, которые пострадают от этой доброжелательности. Капибара и себе приносит пользу, например, обезьянки вычесывают им шерсть, чтобы достать паразитов, блох.

Когда их чешут, они поднимают шерстинки, видимо, думая, что мы ищем паразитов. Скорее всего, капибары подпускают к себе близко животных, потому что к ним в этой ситуации невозможно незаметно подобраться хищнику. Это как сигнализация.