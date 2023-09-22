Самое ядовитое существо в океане: убивает за несколько минут

С кубомедузой лучше не встречаться – их яд содержит токсины сильнее, чем у кобр.

Среди множества ядовитых существ, обитающих в воде, первое место занимают австралийские кубомедузы (Cubozoa). Свое название они получили благодаря форме тела. Их щупальца, как и у многих других медуз, покрыты «биологическими ловушками» с ядом – нематоцистами.

Каждое щупальце содержит около 5000 стрекательных клеток. И вот что интересно: эти клетки не активируются при прикосновении. Вместо этого химическое присутствие на внешних слоях жертвы активирует эти клетки.

Среди других видов медуз кубомедузы считаются высокоразвитыми. Вместо того, чтобы попросту дрейфовать в воде, они обладают способностью двигаться. А ещё у них есть глаза, состоящие из роговицы, радужной оболочки, сетчатки и хрусталика. Правда, у этих существ нет собственной центральной нервной системы, и ученые не знают, как они обрабатывают визуальную информацию.

Хотя кубомедуза может показаться безобидной, ее «укуса» (конечно, медузы не кусаются, а, скорее, жалят) достаточно, чтобы убить. Любые животные – в том числе люди, ужаленные кубомедузой, могут испытать остановку сердца, паралич или даже умереть всего за несколько минут.

Самыми ядовитыми из кубомедуз являются медуза «морская оса» и медуза ируканджи, которая выделяет токсины, которые в сто раз сильнее, чем укус кобры.

При этом взрослая особь ируканджи, по виду напоминающая небольшой прозрачно-беловатый колокольчик, совсем кроха – имеет размер примерно 12 на 25 мм. А ещё у неё есть четыре длинных, тонких, почти прозрачных щупальца, покрытых стрекательными клетками. Яд при действии на человека вызывает целую цепь паралитических эффектов (среди них сильная головная боль, боли в спине, мышечные боли, боли в области живота и таза, тошнота и рвота, потливость, беспокойство, гипертония, тахикардия и отёк легких)

Опаснейшая медуза ируканджи вида Malo kingi

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Однако среди нескольких десятков видов кубомедуз лишь некоторые содержат такой смертельный яд. Тем не менее, токсины ядовитых кубомедуз считаются одними из самых смертоносных в мире. Известны случаи, когда люди умирали от сердечной недостаточности или впадали в шок и тонули еще до того, как достигли побережья. Ежегодно из-за встречи с кубомедузами происходит около 100 смертей.

Выжившие после укусов могут испытывать боль в течение нескольких недель. У них также часто появляются шрамы в местах соприкосновения с щупальцами. Менее смертельными симптомами укуса кубомедузы являются волдыри, рубцы, слабость и сильная боль.