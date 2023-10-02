Самому большому и вонючему цветку в мире грозит исчезновение

Международная группа ученых выступила со срочным призывом спасти раффлезию.

Раффлезия (Rafflesia) – редкий вид цветов, который иногда называют «трупным цветком» (наверняка вы уже догадываетесь, почему). Обитает раффлезия в тропических лесах Юго-Восточной Азии – Таиланда, Филиппин, Малайзии, Индонезии и других. И чтобы выжить, она развила у себя несколько довольно необычных навыков.

Во-первых, раффлезия – это растение-паразит, поражающее тропические лозы в джунглях. Не заметить её у вас не получится - это огромные цветы, которые могут достигать в диаметре более одного метра и весить больше десяти килограммов.

У раффлезии отсутствуют обычные органы растений для фотосинтеза; более того, у представителей этого рода отсутствуют и стебли, и листья. Все вещества, необходимые для своего развития, раффлезия получает из тканей (корней или стеблей) растения-хозяина через корни-присоски.

А ещё всем своим видом и невыносимым запахом раффлезия напоминает разлагающееся мясо. Так цветок старается приманить своих излюбленных опылителей – плотоядных мух. Учёные продолжают находить все новые виды раффлезии (сейчас их уже четыре десятка), но все они остаются плохо изученными из-за неуловимого жизненного цикла – считается, что цветёт раффлезия всего три дня.

Чтобы определить уязвимость растения перед современными угрозами, группа исследователей создала первую скоординированную глобальную сеть. Ботаники из Ботанического сада Оксфордского университета и Филиппинского университета Лос-Баньос исследовали 42 известных вида раффлезии и их среду обитания, чтобы оценить природоохранный статус растения-паразита.

В результате исследования выяснилось, что все 42 вида из рода Раффлезии находятся под угрозой исчезновения. Основываясь на критериях, используемых Международным союзом охраны природы (МСОП), исследователи классифицировали 25 видов как «находящиеся в критической опасности», 15 – как «вымирающие виды» и 2 – как «уязвимые». Кроме того, более двух третей (67%) видов не защищены региональными или национальными стратегиями сохранения.

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Из-за крайне ограниченного распространения виды Rafflesia особенно уязвимы к разрушению среды обитания. Исследование показывает, что многие из оставшихся популяций этого растения насчитывают лишь несколько особей, расположенных на незащищенных территориях, подвергающихся риску использования в сельском хозяйстве. Это делает сохранение среды обитания неотложным приоритетом, поскольку попытки выращивать раффлезию в ботанических садах имеют лишь ограниченный успех.

Чтобы бороться с угрозой исчезновения «трупного цветка», исследовательская группа предлагает внести все виды раффлезии в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП. В настоящее время туда венсена только Rafflesia magnifica со статусом «находящийся под угрозой исчезновения».

Эксперты призывают усилить защиту среды обитания растения, придумать новые методы выращивания редких цветков в неволе и продолжать изучать известные нам виды. Они также рекомендуют поощрять экотуризм, чтобы местные сообщества получали выгоду благодаря сохранению раффлезии – например, некоторые местные жители водят туристов одним им известными путями, чтобы показать, где растут трупные цветы.