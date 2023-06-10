Самому большоу в мире крокодилу исполнилось 120 лет

Самому большому – из тех, кто живет в неволе.

Кассиусу, самому большому в мире крокодилу, живущему в неволе, только что исполнилось 120 лет. По крайней мере, таков его предполагаемый возраст, говорят ученые.

Трудно определить возраст крокодила по его размеру. Как только они достигают зрелости, скорость роста крокодилов замедляется и в конечном итоге полностью останавливается. Самые крупные крокодилы обычно растут неравномерными рывками в молодости, причем самцы обычно крупнее самок.

«Нет никакого способа узнать настоящий возраст Кассиуса, поскольку он родился в дикой природе, и этот возраст – лишь приблизительный», – Туди Скотт, смотритель крокодилов, который присматривает за Кассиусом в парке крокодилов Мэринленд на Зеленом острове в Австралии.

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День рождения морского гиганта длиной почти 5,5 метра «был по существу придуман несколько лет назад», и это время на самом деле «неподходящее время года для рождения крокодила в северной Австралии», добавил Скотт.

В 1984 году исследователи поймали крокодила на скотоводческом ранчо к юго-западу от города Дарвин, после того как владельцы ранчо пожаловались, что он охотится за их скотом. Даже тогда, когда Кассиусу было от 30 до 80 лет, и он был самым большим крокодилом, когда-либо пойманным живым в Австралии.

«Его длина составляла 5,13 метра, у него отсутствовали по крайней мере 15 сантиметров хвоста и была повреждена морда. Уже тогда он был большим старым крокодилом. Крокодилы такого размера – это ненормально», – рассказал Грэм Уэбб, исследователь крокодилов, участвовавший в поимке.

Спустя почти 40 лет и после 35 лет жизни на Зеленом острове огромный крокодил все еще растет, «что необычно для большого крокодила» и дает ученым «серьезные новые знания о долголетии», – добавляет Уэбб.

Крокодил Кассиус Фото: АВС

Кассиус был трудной добычей для Уэбба и его коллег еще в 1980-х годах. Крупные крокодилы были главными мишенями для охотников, поэтому у исследователей редко была возможность их изучить.

«Взрослые крокодилы, пережившие период охоты, были очень осторожны», – сказал Уэбб.

По словам его хранителей, Кассиус совсем не осторожен. «В нем все еще много искры, и он всегда готов к общению», – рассказал Скотт. В то время как другие старые рептилии, как правило, послушны и пассивны, «он один из самых живых крокодилов и очень привлекательный».

По данным некоммерческой природоохранной организации Oceana, гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus) обычно живут более 70 лет. Самым крупным гребнистым крокодилом, когда-либо пойманным, был Лолонг, рептилия длиной 6,17 метра с Филиппин.