Самому одинокому дереву на планете ищут пару с помощью искусственного интеллекта

Представителя вида Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii) обнаружили в 1895 году.

Учёные обратились к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы помочь «самому одинокому в мире дереву» Энцефаляртосу Вуда найти себе пару женского рода – и обеспечить выживаемость вида.

Одинокое дерево, обнаруженное в дикой природе ботаником Джоном Медли Вудом в 1895 году на современной территории заповедника Нгойе в ЮАР, относится к виду саговниковых растений. Такие растения появились на Земле примерно 300 миллионов лет назад, ещё до того, как нашу планету заполонили динозавры.

А вы знали? Репродуктивные структуры у саговников — так называемые шишки — отличаются у мужских и женских особей. Растение может размножаться с помощью побегов, но для долгосрочного выживания вида ему необходимо половое размножение.

Сейчас в мире насчитывается всего около 500 образцов этого дерева, полученных путем деления – какие-то из них растут и в ботаническом саду Дурбана в Квазулу-Натале, где был найден оригинальный образец. Но все они, к сожалению, являются представителями только мужского пола. Поэтому учёные обратились к помощи ИИ, чтобы найти для дерева пару.

Они запустили серию беспилотников над отдаленными лесами саговников в Южной Африке, которые кружат по местности и делают снимки потенциальных кандидаток. Затем эти снимки будут проанализированы алгоритмами ИИ.

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Энцефаляртос Вуда в национальном ботаническом саду Кирстенбош, Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка Фото: Bernard DUPONT / Flickr

Учёные натренировали ИИ для идентификации уникальной формы саговников и его распознавания в различных средах и контекстах, особенно сверху. Конечно, в облачные дни и на холмистых местностях визуализация всё ещё затруднительна, но учёные не теряют надежду. Команда обещает, что самые перспективные кандидатки будут рассмотрены дронами более пристально.

«Мы можем направлять некоторые из этих дронов, используя перспективу от первого лица, что позволяет нам выполнять точную навигацию и получать подробные крупные планы», — пояснила Чинти. «Однако в качестве финального этапа всегда будет необходима личная проверка для подтверждения результатов».

Если женская особь E. woodii будет обнаружена, скорее всего её пересадят из дикой природы для оплодотворения и выращивания шишек. Конечная цель – это получение здоровых жизнеспособных саженцев и их возвращение в среду обитания.