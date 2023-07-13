Самсон из Московского зоопарка – самый старый жираф в неволе

Так произошло после того, как в США умерла самка Твига, ей был 31 год.

Самка жирафа по имени Твига была найдена мертвой в субботу утром в зоопарке Эллен Траут в Луфкине, городе в 270 километрах к юго-востоку от Далласа.

1 октября Твиге исполнилось бы 32 года. Она родилась в зоопарке Лос-Анджелеса. Затем она отправилась в зоопарк Расина в Висконсине, а в июне 2008 года попала в зоопарк Эллен Траут.

Директор зоопарка Эллен Траут сказал, что Твига стала совсем вялой с возрастом и немного прихрамывала.

«В какой-то момент мы поняли – жить ей осталось недолго», – Эллен Траут.

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В 2017 году в зоопарке и ботаническом саду Оклахома-Сити умерла самка жирафа по имени Урсула в возрасте 32 лет. В 2021 году жираф по имени Мутанги умер в возрасте 31 года в зоопарке Таронга Вестерн Плейнс в Австралии. Такой возраст у жирафов примерно соответствует столетнему возрасту у человека, поэтому достижение 30-летней отметки у этих животных – редкое событие.

Если все будет в порядке, свое 30-летие скоро отпразднует жираф Самсон из Московского зоопарка. В начале лета сотрудники зоопарка сообщили, что длинношеее животное снова начало выходить в уличный вольер. Он гуляет в максимально щадящем режиме – с оглядкой на температуру и ветер. Ему категорически противопоказана температура ниже +15 градусов.

«Также у Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. Поэтому он на строгой диете. Все, что ему нужно, он получает от зоологов. Он обеспечен всем необходимым на 100 процентов.

Поэтому все, что пытаются дать ему посетители – кроме теплых чувств – вредно. Даже яблочко. Даже кусочек морковки. Даже маленький листик салатика. Не говоря уже о булках. Любой кусок может стать последним. Так предупреждают посетителей сотрудники зоопарка.